"Amazon Black Friday Wonder Space", arriva a Milano lo spazio immersivo aperto al pubblico
Si tratta di un percorso tra installazioni interattive, esperienze uniche e intrattenimento, alla scoperta di una selezione di idee regalo e offerte
© Amazon
Arrivo a Milano “Amazon Black Friday Wonder Space”, uno spazio immersivo aperto al pubblico per celebrare la Settimana del Black Friday. Dal 24 al 29 novembre, in Via Meravigli 2A, sarà possibile visitare il percorso costruito tra installazioni interattive, esperienze uniche e intrattenimento, alla scoperta di una selezione di idee regalo e offerte. Sono presenti diverse aree tematiche: all’ingresso è presente una selezione di idee regalo organizzata in tre fasce di prezzo – meno di 20€, meno di 100€ e oltre 100€ – per anticipare il Natale e trovare i regali. Poi c’è l'Angolo della Lettura, uno spazio che celebra il mondo dei libri in cui è protagonista l'installazione interattiva "Un libro per un ricordo”: qui sarà possibile condividere un ricordo personale, un pensiero o una riflessione.
Il programma del Wonder Stage
Al centro c’è il Wonder Stage, un salotto immersivo con un palco centrale e un palinsesto di eventi e ospiti speciali. Giovedì 26 novembre alle ore 18 è in programma il live streaming del podcast Made IT: Inès Makula e Camilla Scassellati Sforzolini intervisteranno l'autore Fabio Volo in occasione della pubblicazione del suo nuovo romanzo "Vieni, torniamo a casa", in uscita il 17 novembre. Sabato 28 alle 16:30 Sal Da Vinci, vincitore del Festival di Sanremo 2026, incontrerà i fan per presentare "SAL DA CLAUS – The Christmas Album", il suo nuovo album natalizio in uscita il 27 novembre. Inoltre tutti i giorni l'area ospiterà anche "Tracce di Meraviglia", un'installazione partecipativa: un microfono inviterà a condividere un suono che venga trasformato in tempo reale in materia visiva. L’opera finale verrà svelata domenica 29 novembre alle ore 18 durante l'evento Wonder Closing, con la partecipazione di Giovanni Muciaccia.
La settimana del Black Friday
Presso l’“Amazon Black Friday Wonder Space” sarà poi presenta la sala dedicata al Made in Italy, che celebra l'eccellenza italiana. Saranno poi visitabili gli spazi di quattro aree tematiche: Dispositivi Amazon, Prodotti per tutti i giorni, Fashion e Beauty, Provami. Infine, nel cuore dello spazio, sarà presente una grande esposizione dedicata alle migliori offerte della Settimana del Black Friday di Amazon: questa inizierà alle 00:01 del 19 novembre e durerà fino alle 23:59 del 30 novembre 2026.