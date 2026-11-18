Arrivo a Milano “Amazon Black Friday Wonder Space”, uno spazio immersivo aperto al pubblico per celebrare la Settimana del Black Friday. Dal 24 al 29 novembre, in Via Meravigli 2A, sarà possibile visitare il percorso costruito tra installazioni interattive, esperienze uniche e intrattenimento, alla scoperta di una selezione di idee regalo e offerte. Sono presenti diverse aree tematiche: all’ingresso è presente una selezione di idee regalo organizzata in tre fasce di prezzo – meno di 20€, meno di 100€ e oltre 100€ – per anticipare il Natale e trovare i regali. Poi c’è l'Angolo della Lettura, uno spazio che celebra il mondo dei libri in cui è protagonista l'installazione interattiva "Un libro per un ricordo”: qui sarà possibile condividere un ricordo personale, un pensiero o una riflessione.