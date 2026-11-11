E' il Single day, la ricorrenza solitaria che arriva dalla Cina è il nuovo trend
Nato come appuntamento ironico tra studenti cinesi, l'11 novembre è diventato un fenomeno globale che mescola shopping, libertà personale e nuove abitudini di vita
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Single avvisati: San Faustino ormai è passato di moda, o quasi. Quello che invece è davvero hype è il Single day: nato come appuntamento ironico tra studenti cinesi, l'11 novembre è diventato un fenomeno globale che mescola shopping, libertà personale e nuove abitudini di vita. E anche la data non è causale.
La storia - Ricorrenza che nasce per celebrare le persone "libere".in Cina, ha assunto, nel tempo, significati diversi a seconda del contesto culturale. Nata nel 1993 all’Università di Nanchino, su iniziativa di un gruppo di studenti universitari che, stanchi di vedere tutte le attenzioni rivolte alle coppie durante San Valentino, decisero di creare una giornata dedicata a chi non ha un partner. La data scelta non è casuale: 11 novembre (11/11), una sequenza di quattro '1' che simboleggiano quattro individui single, come dei bastoncini dritti e isolati. Da qui anche il soprannome cinese: 'Guanggun Jie', ovvero 'la festa dei "bastoncini solitari"
Shopping sfrenato - Nel giro di pochi anni, il Single day è esploso come fenomeno sociale, e dal 2009 ha assunto anche un’importanza economica straordinaria. Alcuni colossi dell’e-commerce Alibaba hanno trasformato l’11/11 nella giornata di shopping online più grande al mondo, battendo ogni record di vendite, persino quelli del Black Friday e del Cyber Monday americani. Oggi è un evento multimiliardario, seguito da campagne pubblicitarie, concerti, live streaming e offerte imperdibili.
Cambiamento culturale - Oggi è associata agli sconti e allo shopping online, ma conserva anche il suo significato originale: un'occasione per concedersi qualcosa senza aspettare San Valentino o altre ricorrenze di coppia. Un modo per festeggiare se stessi e la propria liberta: che si tratti di un viaggio, di un regalo o di una cena speciale con gli amici. Più che una semplice giornata di offerte, il Single Day racconta un cambiamento culturale.