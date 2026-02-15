La domanda resta: cosa c'entra tutto questo con chi non ha un partner? Le spiegazioni sono tre, tutte simboliche. La prima è la più semplice: la posizione in calendario, subito dopo San Valentino, ha creato un effetto specchio perfetto. La seconda riguarda l'etimologia: Faustino deriva dal latino faustus, che significa propizio, fortunato. Un dettaglio che si presta bene a chi spera in un incontro sotto buone stelle. La terza spiegazione è più leggendaria: secondo una tradizione popolare, il santo avrebbe aiutato le giovani donne a trovare marito, quasi fosse una versione antica di Cupido. Non esistono prove storiche a sostegno, ma la narrazione ha contribuito ad alimentarne l'aura romantica.