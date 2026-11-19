TREND E COLORI - Analizzando le tendenze emerse da Christmasworld-Trend 26, la grande fiera internazionale di Francoforte dedicata alla decorazione, non sembrano esserci dubbi: dopo anni in cui hanno dominato gli alberi molto coordinati, minimalisti o costruiti intorno a una sola tonalità, si torna a decorazioni più ricche, a materiali piacevoli al tatto, richiami vintage e abbinamenti meno prevedibili. Per quanto riguarda i colori, la combinazione che interpreta meglio il Natale 2026 è quella tra bordeaux, verde profondo e oro scuro. Sono tonalità eleganti, che recuperano le palette della tradizione ma le rendono più intense e sofisticate. Il rosso acceso lascia spazio alle sfumature del vino e della ciliegia scura, da accostare a palline verde smeraldo, dettagli color champagne e decorazioni in metallo dorato. Anche il marrone, soprattutto nella tonalità cioccolato, si ritaglia un ruolo importante: abbinato al verde e all'oro contribuisce a creare un'atmosfera raccolta e naturale. Per chi preferisce un effetto più luminoso e delicato ci sono invece il bianco panna, l'avorio e il beige, da combinare con legno, vetro e tocchi di oro chiaro. Non manca una proposta più fredda, con blu profondo, argento e grigio, che richiama i paesaggi invernali. Non esiste dunque un unico colore dominante, ma una preferenza abbastanza evidente per le tonalità intense, capaci di dare profondità agli addobbi.