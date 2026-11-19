© Istockphoto | I toni caldi del marrone, e del bronzo sono di gran moda nel 2026
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È ormai il momento di pensare all’albero di Natale e al suo allestimento: la stagione delle decorazioni comincia sempre più presto e nelle case si cerca un’atmosfera di festa, calda e accogliente. L'albero del 2026 punta sul colore, ma soprattutto sulla voglia di riscoprire atmosfere calde, avvolgenti e un po' nostalgiche. Il rosso non scompare, ma si fa più profondo e vira verso il bordeaux e il color vino; il verde delle fronde si scurisce fino a diventare bosco o smeraldo, mentre l'oro perde parte della sua brillantezza per assumere sfumature anticate, più simili al bronzo. Accanto ai grandi classici trovano spazio anche il marrone cioccolato, il blu notte e le tonalità crema. Sì anche a fiocchi oversize, richiami vintage e decorazioni naturali: sono queste le prime indicazioni per un abete trendy: il risultato è un Natale meno freddo e minimalista, più ricco di sfumature e personalità.
TREND E COLORI - Analizzando le tendenze emerse da Christmasworld-Trend 26, la grande fiera internazionale di Francoforte dedicata alla decorazione, non sembrano esserci dubbi: dopo anni in cui hanno dominato gli alberi molto coordinati, minimalisti o costruiti intorno a una sola tonalità, si torna a decorazioni più ricche, a materiali piacevoli al tatto, richiami vintage e abbinamenti meno prevedibili. Per quanto riguarda i colori, la combinazione che interpreta meglio il Natale 2026 è quella tra bordeaux, verde profondo e oro scuro. Sono tonalità eleganti, che recuperano le palette della tradizione ma le rendono più intense e sofisticate. Il rosso acceso lascia spazio alle sfumature del vino e della ciliegia scura, da accostare a palline verde smeraldo, dettagli color champagne e decorazioni in metallo dorato. Anche il marrone, soprattutto nella tonalità cioccolato, si ritaglia un ruolo importante: abbinato al verde e all'oro contribuisce a creare un'atmosfera raccolta e naturale. Per chi preferisce un effetto più luminoso e delicato ci sono invece il bianco panna, l'avorio e il beige, da combinare con legno, vetro e tocchi di oro chiaro. Non manca una proposta più fredda, con blu profondo, argento e grigio, che richiama i paesaggi invernali. Non esiste dunque un unico colore dominante, ma una preferenza abbastanza evidente per le tonalità intense, capaci di dare profondità agli addobbi.
FIOCCHI E NASTRI – I fiocchi sono uno dei dettagli più riconoscibili della stagione, interpretati in modi diversi ma sempre di grandi dimensioni. I nastri si allargano, si moltiplicano e scendono lungo la chioma, superando il ruolo di ornamenti piccoli e discreti da disseminare tra i rami. Il velluto è uno dei materiali preferiti, soprattutto nelle versioni bordeaux, verde scuro e crema; tornano anche i tessuti a quadri tartan, con il tradizionale disegno scozzese rosso e verde, e i nastri in raso. Il fiocco oversize può diventare persino un'alternativa alla classica stella sulla cima dell'albero. Una soluzione semplice per rinnovare gli addobbi senza dover acquistare un'intera collezione di palline.
SI RITORNA ALL’ABETE VERDE – Negli anni passati se ne sono visti di tutti i colori: bianchi, rosa, rossi e persino neri. Il 2026 torna invece all’abete verde, con preferenza per i modelli dall'aspetto realistico, con rami folti e una forma meno artificiosamente perfetta. Resistono gli abeti slim e quelli “pencil”, ma solo negli ambienti in cui c’è poco spazio, per chi non dispone di grandi ambienti.
LE DECORAZIONI - Anche le decorazioni seguono questa riscoperta della tradizione, con palline di vetro, piccoli personaggi, figure in legno, campanelle e oggetti artigianali. Accanto agli addobbi nuovi si recuperano quelli conservati negli scatoloni di famiglia, anche se sono un po' spaiati o imperfetti. Il risultato è un albero meno costruito, nel quale possono convivere ricordi, souvenir di viaggio e decorazioni contemporanee. È il gusto per un Natale nostalgico, ma non necessariamente tradizionale, che lascia spazio anche a qualche elemento ironico e colorato. Non perdono di appeal gli elementi naturali, come pigne, rametti, bacche, legno e decorazioni in carta o tessuto, da accostare alle classiche palline. Sì anche alle fettine di arancia essiccata, ai bastoncini di cannella e ai piccoli addobbi realizzati a mano.
DOVE SISTEMARE L’ALBERO DI NATALE - L’albero diventa così parte di un allestimento più ampio della casa, senza però perdere il ruolo di protagonista che gli spetta. Accanto al grande abete, da collocare al posto d’onore in soggiorno, quest’anno cresce l’idea di distribuire il Natale in più stanze, con piccoli alberelli da tavolo da collocare in cucina, nello studio o in camera da letto. Per chi ama osare, resta infine il gusto per gli allestimenti più eccentrici, con decorazioni sovrabbondanti, luci multicolori e palline dalle forme insolite. Ma il filo conduttore del Natale 2026 sembra essere soprattutto questo: meno ricerca della perfezione e più libertà di mescolare stili, colori e oggetti che raccontano qualcosa di chi li ha scelti.