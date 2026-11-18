Le immagini prenderanno spunto dalle opere realizzate lo scorso agosto da 50 tra i migliori madonnari al mondo sulla piazza inferiore della Basilica di San Francesco. La manifestazione era stata promossa dal Comune di Assisi, con la direzione artistica di Kurt Wenner, ideatore dell’arte di strada in 3D. Su particolari supporti in materiale ecosostenibile e destinato a durare nel tempo, hanno realizzato 40 disegni individuali e una maxi opera collettiva a tema francescano, che ora vengono utilizzati per illuminare il Natale, attraverso una loro rielaborazione tramite la tecnica dell’illuminazione mappata, che da anni rende iconiche e speciali le luci natalizie ad Assisi. In un’atmosfera unica e suggestiva, arte e tecnologia dialogheranno con l’identità spirituale della città e la luce del messaggio di san Francesco inonderà vie e piazze, proponendo al visitatore un cammino fra speranza, dialogo, pace, fraternità, rispetto per il creato, amore per gli animali. Le stesse opere dei madonnari, diventate patrimonio della città, verranno messe in mostra all’interno di Palazzo Monte Frumentario: ad Assisi l’arte effimera non svanisce, ma diventa eredità culturale attraverso la figura di Francesco.