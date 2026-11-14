Divario di genere, alle bambine fino all'11% di paghetta in meno rispetto ai maschi

Le differenze economiche tra maschi e femmine cominciano a manifestarsi già durante l'infanzia, quando si tratta di ricevere la paghetta.Tra i sei e i dieci anni, infatti, le bambine ricevono dai genitori ogni mese tra il 6% e l'11% di soldi in meno rispetto ai coetanei maschi. Una differenza che emerge anche tra fratelli. A documentarlo è uno studio della Darden School of Business dell'Università della Virginia, condotto nel Regno Unito analizzando 126 milioni di trasferimenti di denaro destinati a 1,15 milioni di minorenni tra il 2017 e il 2023. I dati sono stati raccolti con un'applicazione finanziaria per famiglie, associata a carte di debito utilizzate dai ragazzi.

