Divario di genere, alle bambine fino all'11% di paghetta in meno rispetto ai maschi

Le differenze economiche tra maschi e femmine cominciano a manifestarsi già durante l'infanzia, quando si tratta di ricevere la paghetta.Tra i sei e i dieci anni, infatti, le bambine ricevono dai genitori ogni mese tra il 6% e l'11% di soldi in meno rispetto ai coetanei maschi. Una differenza che emerge anche tra fratelli. A documentarlo è uno studio della Darden School of Business dell'Università della Virginia, condotto nel Regno Unito analizzando 126 milioni di trasferimenti di denaro destinati a 1,15 milioni di minorenni tra il 2017 e il 2023. I dati sono stati raccolti con un'applicazione finanziaria per famiglie, associata a carte di debito utilizzate dai ragazzi.
Il divario si riduce durante l'adolescenza
Con il passaggio all'adolescenza la situazione cambia. Tra gli 11 e i 15 anni la differenza si assottiglia progressivamente, fino a invertirsi: a 15 anni le ragazze ricevono ogni mese somme leggermente superiori a quelle dei maschi. Il recupero non è però sufficiente a compensare quanto accumulato negli anni precedenti. Secondo lo studio, a 15 anni le ragazze hanno circa il 6,5% di risparmi in meno.
Dove nasce la differenza
La disparità non riguarda tanto la paghetta fissa. Il divario si concentra soprattutto nei versamenti aggiuntivi e nei regali. Secondo lo studio, i maschi spendono di più in videogiochi e tendono a chiedere denaro più frequentemente. Le bambine, invece, destinano una parte maggiore delle proprie spese ad abiti e accessori, con meno occasioni di compere. Una differenza emerge anche nei compensi per le attività domestiche. Le bambine, secondo lo studio, svolgono più faccende rispetto ai coetanei maschi, ma ricevono un compenso inferiore per le mansioni svolte.