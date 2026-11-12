Bollette luce e gas in calo in Europa, ma l'Italia resta tra i Paesi più cari: cosa c'è dietro il trend
L'elettricità per le famiglie italiane costa 31,4 euro per 100 kWh, contro una media Ue di 28,3 euro. Solo Irlanda, Germania, Belgio e Austria fanno peggio
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Le famiglie in Europa hanno pagato meno per luce e gas nella prima metà del 2026, nonostante le tensioni che negli ultimi mesi hanno interessato i mercati energetici internazionali e le preoccupazioni legate alla guerra tra Iran e Israele. A certificarlo sono gli ultimi dati diffusi da Eurostat, secondo cui nel primo semestre dell'anno il prezzo medio dell'elettricità nell'Unione europea è diminuito del 2,2% rispetto alla seconda metà del 2025, mentre quello del gas è sceso del 10,2%. Numeri che indicano un progressivo allentamento della pressione energetica vissuta negli ultimi anni. Ma dietro la media europea si nascondono differenze significative tra i vari Paesi, e l'Italia continua a occupare le posizioni alte della classifica dei costi dell'elettricità per le famiglie.
Una normalizzazione dopo gli shock del 2022
La fotografia scattata da Eurostat riguarda il periodo compreso tra gennaio e giugno 2026 e mostra come il mercato energetico europeo stia gradualmente ritrovando un equilibrio dopo gli shock causati dalla crisi energetica seguita all'invasione russa dell'Ucraina. Il prezzo medio dell'elettricità pagato dalle famiglie europee è sceso a 28,3 euro per 100 kWh rispetto ai 29 euro registrati nel secondo semestre del 2025. Anche il gas ha proseguito la discesa iniziata dopo i picchi degli anni precedenti. Il risultato è un alleggerimento dei costi per i consumatori, pur in un contesto in cui i livelli restano superiori a quelli precedenti alla crisi energetica del 2022.
Le differenze restano profonde tra gli Stati
Nonostante il calo delle bollette, i divari tra i Paesi dell'Unione Europea restano marcati. Nel primo semestre del 2026 l'Irlanda ha registrato il costo dell'elettricità più elevato per le famiglie, pari a 38,7 euro per 100 kWh. Seguono Germania e Belgio, entrambe a quota 36 euro circa. All'estremo opposto si collocano invece Ungheria, Malta e Bulgaria, dove i prezzi risultano inferiori alla metà di quelli registrati nei Paesi più costosi. Le differenze dipendono da vari fattori, tra cui il mix energetico nazionale, il livello della tassazione, i meccanismi di sostegno pubblico e le diverse modalità di produzione dell'energia elettrica. Paesi come la Francia, che possono contare su una forte produzione nucleare, continuano per esempio a mantenere costi inferiori rispetto ad altre grandi economie europee.
Italia sopra la media europea
L'Italia si conferma tra i Paesi più "costosi" dell'Unione europea per quanto riguarda l'elettricità domestica. Nel primo semestre del 2026 il prezzo medio è stato pari a 31,4 euro per 100 kWh, contro una media europea di 28,3 euro. Peggio hanno fatto soltanto Irlanda, Germania, Belgio e Austria. Il confronto con le altre grandi economie europee evidenzia ancora meglio il divario: in Spagna il prezzo medio si è attestato a 25,1 euro per 100 kWh, mentre in Francia a 24,9 euro. Ciò significa che una famiglia italiana continua a sostenere costi sensibilmente superiori rispetto a quelli affrontati da milioni di consumatori negli altri principali Paesi dell'Unione.
Perché in Italia la luce costa di più
Le ragioni del divario affondano nelle caratteristiche strutturali del sistema energetico nazionale. A differenza di altri grandi Paesi europei, l'Italia continua a dipendere in misura significativa dal gas naturale per produrre elettricità. Ciò la rende più esposta alle oscillazioni dei prezzi della materia prima. Inoltre, a differenza della Francia, non dispone di una produzione nucleare interna in grado di garantire una quota stabile di energia a costi relativamente contenuti. Questa combinazione di fattori contribuisce a mantenere elevati i prezzi dell'elettricità anche nei periodi di ribasso delle quotazioni energetiche. È uno squilibrio che accompagna il Paese da anni e che non viene risolto automaticamente dalla discesa dei prezzi registrata a livello europeo. Per questo motivo il calo osservato nell'Unione europea si riflette anche sulle bollette italiane, senza però eliminare il divario che continua a separare l'Italia da molte delle principali economie europee.
Sul gas arrivano segnali più incoraggianti
La situazione appare diversa sul fronte del gas. Nel primo semestre del 2026 le famiglie italiane hanno pagato in media 0,1137 euro per kWh, contro gli 0,1481 euro registrati nella seconda metà del 2025. Si tratta di una riduzione di circa il 23%, una delle più significative osservate tra i principali Paesi europei. Il calo ha consentito all'Italia di passare dal terzo al nono posto nella classifica dei Paesi europei con i prezzi del gas più elevati per i consumatori domestici. Un risultato che ha contribuito ad alleggerire le spese energetiche delle famiglie e che testimonia il progressivo ritorno a condizioni di mercato più favorevoli rispetto agli anni della crisi.
Bollette meno pesanti, ma il problema resta
I dati diffusi da Eurostat raccontano una fase di normalizzazione del mercato energetico europeo dopo anni segnati da forti turbolenze. Tuttavia mostrano anche che il ritorno alla stabilità non produce gli stessi effetti ovunque. Se nel complesso dell'Unione europea i costi di luce e gas stanno tornando su livelli più gestibili, l'Italia continua a fare i conti con una struttura energetica che la rende più vulnerabile rispetto ad altri grandi Paesi europei. Per le famiglie significa beneficiare del calo dei prezzi, ma senza riuscire ad abbandonare il gruppo dei Paesi dove accendere la luce continua a costare più della media continentale.