Le famiglie in Europa hanno pagato meno per luce e gas nella prima metà del 2026, nonostante le tensioni che negli ultimi mesi hanno interessato i mercati energetici internazionali e le preoccupazioni legate alla guerra tra Iran e Israele. A certificarlo sono gli ultimi dati diffusi da Eurostat, secondo cui nel primo semestre dell'anno il prezzo medio dell'elettricità nell'Unione europea è diminuito del 2,2% rispetto alla seconda metà del 2025, mentre quello del gas è sceso del 10,2%. Numeri che indicano un progressivo allentamento della pressione energetica vissuta negli ultimi anni. Ma dietro la media europea si nascondono differenze significative tra i vari Paesi, e l'Italia continua a occupare le posizioni alte della classifica dei costi dell'elettricità per le famiglie.