Gli strumenti

Caro energia, il possibile ruolo di scaldaletto e plaid riscaldabili per risparmiare sulla bolletta

Si tratta di strumenti che offrono calore senza dover aumentare la temperatura del riscaldamento, permettendo così di usarlo in modo più razionale

03 Nov 2026 - 13:06
SeguiLogo Tgcom24suSeguici su
© Ufficio stampa

© Ufficio stampa

Il prezzo dell’energia alle stelle pone molte famiglie di fronte alla necessità di conciliare il comfort della casa durante la stagione fredda e il controllo della spesa luce e gas. Per farlo possono essere utili soluzioni come gli scaldaletto e i plaid riscaldabili: si tratta di prodotti pensati per offrire calore, senza dover aumentare la temperatura dell’intero ambiente. Questi strumenti possono permettere di usare il riscaldamento della casa in modo più razionale, affiancandolo a dispositivi elettrici a basso consumo. Secondo una simulazione l’impiego di uno scaldaletto singolo, abbinato a una temperatura più contenuta nella camera da letto, può generare un risparmio energetico fino al 9,1%.

Come funzionano scaldaletto e plaid riscaldabili

Lo scaldaletto è uno strumento che permette di trovare il letto già caldo, creando le condizioni  per un buon riposo. È possibile scegliere differenti livelli di temperatura, e programmare lo spegnimento automatico: così il calore può essere utilizzato soltanto per il tempo necessario. In questo modo è possibile mantenere più bassa la temperatura della camera da letto. E lo stesso principio può essere applicato durante la giornata con i plaid riscaldabili: il calore della coperta avvolge la persona e può essere regolato in base alle proprie esigenze. Il comfort generata da questi strumenti può così limitare la necessità di aumentare il riscaldamento domestico.

bollette