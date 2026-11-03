Caro energia, il possibile ruolo di scaldaletto e plaid riscaldabili per risparmiare sulla bolletta

Lo scaldaletto è uno strumento che permette di trovare il letto già caldo, creando le condizioni per un buon riposo. È possibile scegliere differenti livelli di temperatura, e programmare lo spegnimento automatico: così il calore può essere utilizzato soltanto per il tempo necessario. In questo modo è possibile mantenere più bassa la temperatura della camera da letto. E lo stesso principio può essere applicato durante la giornata con i plaid riscaldabili: il calore della coperta avvolge la persona e può essere regolato in base alle proprie esigenze. Il comfort generata da questi strumenti può così limitare la necessità di aumentare il riscaldamento domestico.