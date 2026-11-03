Caro energia, il possibile ruolo di scaldaletto e plaid riscaldabili per risparmiare sulla bolletta
Si tratta di strumenti che offrono calore senza dover aumentare la temperatura del riscaldamento, permettendo così di usarlo in modo più razionale
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Il prezzo dell’energia alle stelle pone molte famiglie di fronte alla necessità di conciliare il comfort della casa durante la stagione fredda e il controllo della spesa luce e gas. Per farlo possono essere utili soluzioni come gli scaldaletto e i plaid riscaldabili: si tratta di prodotti pensati per offrire calore, senza dover aumentare la temperatura dell’intero ambiente. Questi strumenti possono permettere di usare il riscaldamento della casa in modo più razionale, affiancandolo a dispositivi elettrici a basso consumo. Secondo una simulazione l’impiego di uno scaldaletto singolo, abbinato a una temperatura più contenuta nella camera da letto, può generare un risparmio energetico fino al 9,1%.
Come funzionano scaldaletto e plaid riscaldabili
Lo scaldaletto è uno strumento che permette di trovare il letto già caldo, creando le condizioni per un buon riposo. È possibile scegliere differenti livelli di temperatura, e programmare lo spegnimento automatico: così il calore può essere utilizzato soltanto per il tempo necessario. In questo modo è possibile mantenere più bassa la temperatura della camera da letto. E lo stesso principio può essere applicato durante la giornata con i plaid riscaldabili: il calore della coperta avvolge la persona e può essere regolato in base alle proprie esigenze. Il comfort generata da questi strumenti può così limitare la necessità di aumentare il riscaldamento domestico.