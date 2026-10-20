Crescita ai massimi da vent’anni, ma lo shock energetico può presentare il conto

Il prezzo dell’energia è raddoppiato quest’anno, eppure l’economia mondiale non ha frenato: ha accelerato. È il paradosso da cui parte Eoin O’Callaghan, macro strategist di Wellington Management. Secondo i suoi indicatori, la crescita nominale, cioè quella che include anche l’effetto dei prezzi, viaggia al 5-6% annuo. È il ritmo più alto degli ultimi vent’anni. A sostenerla sono state banche centrali e governi ancora generosi, gli investimenti nell’intelligenza artificiale e famiglie e imprese meno indebitate di quindici anni fa, quindi meno sensibili al costo del denaro. Anche il commercio mondiale cresce al passo più rapido da quindici anni. Il rovescio della medaglia è che proprio queste politiche hanno reso l’inflazione più alta e più persistente.