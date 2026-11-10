Decreto bollette, quanto risparmieranno davvero le famiglie?

Perché il beneficio appare così limitato? Perché il decreto agisce soltanto su una parte della bolletta. Inoltre Bruxelles ha imposto che il sistema sia in larga misura autofinanziato: una quota dei costi sarà sostenuta dagli stessi clienti che ne beneficeranno e dagli operatori energetici integrati. Di conseguenza il vantaggio finale risulta molto inferiore rispetto agli aumenti registrati nell'ultimo anno. Tuttavia il governo sostiene che il beneficio derivante dal calo del prezzo dell'energia sarà superiore al contributo richiesto, generando comunque un saldo positivo in bolletta.