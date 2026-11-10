Decreto bollette, quanto risparmieranno davvero le famiglie?

Manovra 2027, misure e coperture
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La misura interesserà circa 18 milioni di utenti con contratti indicizzati al mercato, mentre chi ha una tariffa fissa non vedrà benefici. Per un nucleo tipo il risparmio stimato varia tra 15 e 40 euro l'anno
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Il decreto bollette punta a ridurre il prezzo dell'elettricità attraverso un tetto al gas utilizzato per produrla. La misura interesserà circa 18 milioni di utenti con contratti indicizzati al mercato, mentre chi ha una tariffa fissa non vedrà benefici diretti. Ma, conti alla mano, il risparmio sarà minimo, quasi inesistente. Per una famiglia tipo varia tra 15 e 40 euro l'anno, a fronte di rincari che negli ultimi mesi sono stati compresi tra 300 e 400 euro.
Chi beneficia del decreto? Il beneficio riguarda soprattutto chi ha una bolletta indicizzata al mercato, cioè clienti vulnerabili nel servizio di tutela, utenti del Servizio a Tutele Graduali eclienti del mercato libero con contratto a prezzo variabile. Si tratta di circa 18 milioni di utenti, su un totale di 30,5 milioni di clienti domestici. In sostanza, poco meno di due terzi degli utenti italiani dell'elettricità potrebbero vedere un effetto diretto del provvedimento. Per chi ha invece sottoscritto un contratto a prezzo fisso, invece, non è previsto nessun vantaggio perchè è stato in gran parte protetto dagli aumenti degli ultimi mesi.
Che cosa prevede il decreto bollette? - La misura principale introduce un tetto al prezzo del gas utilizzato per produrre elettricità, fissato a 58,99 euro per megawattora. L'obiettivo è ridurre il Pun (Prezzo unico nazionale), cioè il prezzo dell'elettricità sul mercato all'ingrosso che costituisce il riferimento per molti contratti a tariffa variabile. Oggi il Pun viaggia intorno a 293 euro/MWh. Secondo il ministero dell'Ambiente, il provvedimento dovrebbe abbassarlo di circa 15 euro per megawattora.
Come funziona il meccanismo? - Le centrali termoelettriche venderanno energia sul mercato a prezzi più bassi perché riceveranno un rimborso che copre parte dell'extra costo del gas. Poiché il costo del gas è uno degli elementi che incidono maggiormente sul prezzo finale dell'elettricità, un suo contenimento dovrebbe tradursi in bollette meno care.
Quanto risparmierà una famiglia tipo? - Qui entrano in gioco le incertezze tecniche che il decreto lascia ancora aperte. Una famiglia media italiana consuma tra 2 e 2,7 MWh di elettricità all'anno. Nello scenario più favorevole, se il calo del Pun di 15 euro/MWh si trasferisse integralmente in bolletta, il risparmio annuo sarebbe compreso tra 30 e 40 euro; pari a circa 2,5-3,3 euro al mese. Nello scenario più prudente, invece, una parte del costo dell'operazione sarà però sostenuta dagli stessi beneficiari. E se il contributo da versare non fosse già compreso nelle stime del ministero, il vantaggio potrebbe ridursi a 15-20 euro all'anno; circa 1-1,7 euro al mese.
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Perché il beneficio appare così limitato? Perché il decreto agisce soltanto su una parte della bolletta. Inoltre Bruxelles ha imposto che il sistema sia in larga misura autofinanziato: una quota dei costi sarà sostenuta dagli stessi clienti che ne beneficeranno e dagli operatori energetici integrati. Di conseguenza il vantaggio finale risulta molto inferiore rispetto agli aumenti registrati nell'ultimo anno. Tuttavia il governo sostiene che il beneficio derivante dal calo del prezzo dell'energia sarà superiore al contributo richiesto, generando comunque un saldo positivo in bolletta.
Pagano solo i consumatori? - No. Una quota del costo sarà assorbita anche dagli operatori integrati, cioè le società che producono e vendono energia. Per queste aziende è previsto un contributo fino a 15 euro per megawattora, che non potrà essere scaricato sui clienti finali.
Perché il risparmio definitivo non è ancora certo? - Perché mancano ancora alcuni passaggi tecnici. Sarà infatti ARERA (l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) a definire le modalità operative del nuovo sistema e a verificare che il tetto non provochi distorsioni del mercato, né incentivi l'esportazione dell'energia prodotta in Italia verso Paesi con prezzi più alti. Solo dopo questi chiarimenti sarà possibile quantificare con precisione il beneficio effettivo nelle bollette.
In entrambi gli scenari si può parlare di un aiuto significativo per le famiglie? No. Negli ultimi mesi, dopo le tensioni geopolitiche in Medio Oriente, una famiglia italiana con contratto variabile ha affrontato rincari stimati tra 300 e 400 euro all'anno. Questo significa che nello scenario migliore il decreto recupererebbe circa il 10% dei rincari subiti; nello scenario più prudente appena il 4-7%. In altre parole, il provvedimento mitiga gli aumenti ma non li annulla. Il vero valore della misura è soprattutto quello di contenere ulteriori rialzi del gas e dell'elettricità nei prossimi mesi, più che compensare gli aumenti già arrivati nelle bollette delle famiglie italiane.