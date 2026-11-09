Approvato il dl Bollette, Pichetto Fratin: "15 euro in meno al megawattora"

"Il provvedimento è il risultato di un lavoro articolato e di una lunga interlocuzione con la Commissione Ue, portato avanti con la collaborazione istituzionale di Arera, per gli aspetti di competenza, e del Gme (Gestore dei mercati energetici), che ha assicurato il supporto tecnico nella definizione del meccanismo e nello svolgimento delle simulazioni richieste", ha spiegato ancora Pichetto Fratin. "Un lavoro condotto nella consapevolezza delle difficoltà che famiglie e imprese stanno affrontando, in un contesto internazionale segnato da forti tensioni geopolitiche e dalle loro ricadute sui costi dell'energia".