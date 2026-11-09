Approvato il dl Bollette, Pichetto Fratin: "15 euro in meno al megawattora"

Approvato il decreto legge Bollette "per la riduzione del costo dell'energia elettrica e del gas". Dopo un Consiglio dei ministri durato circa 40 minuti, il governo ha dato il via libera "con disposizioni urgenti" alla misura per tentare di alleggerire le tasche degli italiani dopo mesi di caro energia. Come ha spiegato in un comunicato il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin: "A partire da gennaio, nel complesso, le misure del decreto consentiranno una riduzione media di circa 15 euro al megawattora", si legge. "È un primo passo concreto a sostegno del nostro sistema Paese, dei consumatori e del tessuto produttivo".
Come funziona lo sconto in bolletta
Il decreto Bollette, continua la nota, "prevede una riduzione temporanea del costo dell'energia elettrica per famiglie e imprese, attraverso un meccanismo di rimborso di una quota dei costi del gas naturale utilizzato per la produzione termoelettrica". La misura "è stata definita nell'ambito dell'interlocuzione con la Commissione europea" ed è "finalizzata a contenere l'impatto del prezzo del gas sul costo dell'elettricità".
"Il provvedimento è il risultato di un lavoro articolato e di una lunga interlocuzione con la Commissione Ue, portato avanti con la collaborazione istituzionale di Arera, per gli aspetti di competenza, e del Gme (Gestore dei mercati energetici), che ha assicurato il supporto tecnico nella definizione del meccanismo e nello svolgimento delle simulazioni richieste", ha spiegato ancora Pichetto Fratin. "Un lavoro condotto nella consapevolezza delle difficoltà che famiglie e imprese stanno affrontando, in un contesto internazionale segnato da forti tensioni geopolitiche e dalle loro ricadute sui costi dell'energia".
Lupi: "Ora avanti su mix nucleare-rinnovabili"
"Le prevedibili reazioni dell'opposizione dimostrano solo la strumentalità di certe posizioni e forse la mancanza di senso della realtà: l'Italia sconta da decenni una dipendenza energetica dall'estero e quindi una maggiore esposizione alle crisi internazionali". Lo ha affermato Maurizio Lupi, presidente di Noi Moderati: "Per questo è indispensabile velocizzare l'iter per il mix nucleare-rinnovabili e lavorare a un piano energetico nazionale che punti sull'autonomia e renda l'Italia quanto più possibile autosufficiente".