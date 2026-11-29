"Guadagno 8.500 euro al mese e sono a fine carriera. Quindi abbassatemi lo stipendio di mille euro, ma poi per coerenza e proporzionalmente abbassiamo lo stipendio dei dirigenti pubblici che guadagnano più di 8.500 euro al mese e, per coerenza, anche ai parlamentari che, sommando tutti i benefit, arrivano a 15mila euro e vanno mediamente due giorni e mezzo a settimana in Parlamento". Con queste parole, pronunciate a margine del congresso dell’Associazione nazionale magistrati a Napoli, il procuratore capo Nicola Gratteri ha risposto frontalmente allo scontro sugli stipendi delle toghe.
Lo scontro magistrati-governo
La polemica nasce dal braccio di ferro tra governo e magistratura sul pagamento degli arretrati relativi ai trienni 2018-2020 e 2021-2023: somme riconosciute da due sentenze del Consiglio di Stato, che ha bocciato il vecchio metodo di calcolo dell’adeguamento automatico previsto per legge. La premier Giorgia Meloni ha ribadito di non voler firmare il decreto di attuazione, stimando un esborso complessivo vicino al miliardo di euro — con punte lorde fino a 100mila euro per i profili più anziani — giudicato insostenibile per i conti pubblici. L’Anm respinge queste cifre definendole sovrastimate e ricorda che si tratta di diritti maturati e non di privilegi.
Quanto guadagna un magistrato?
Chi entra in carriera come magistrato in tirocinio percepisce generalmente intorno ai 2.400-2.600 euro netti al mese (circa 55-59mila euro lordi annui), che salgono a circa 2.900-3.100 euro una volta assunte le funzioni e sfiorano i 4.000 euro netti dopo quattro anni di servizio. A metà percorso, intorno ai dodici anni di anzianità, lo stipendio si attesta mediamente sui 5.000 euro netti mensili (circa 115-125mila lordi l'anno), per poi superare i 6.000 euro dopo i vent'anni e raggiungere i 7.500-8.500 euro netti solo al traguardo della settima valutazione, dopo ventotto anni di servizio. Solo gli incarichi direttivi apicali, come i vertici della Cassazione, superano questa soglia arrivando indicativamente tra i 9.000 e gli 11.000 euro netti al mese, in un sistema che vieta ai magistrati ordinari qualsiasi incarico esterno retribuito.