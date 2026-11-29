"Guadagno 8.500 euro al mese e sono a fine carriera. Quindi abbassatemi lo stipendio di mille euro, ma poi per coerenza e proporzionalmente abbassiamo lo stipendio dei dirigenti pubblici che guadagnano più di 8.500 euro al mese e, per coerenza, anche ai parlamentari che, sommando tutti i benefit, arrivano a 15mila euro e vanno mediamente due giorni e mezzo a settimana in Parlamento". Con queste parole, pronunciate a margine del congresso dell’Associazione nazionale magistrati a Napoli, il procuratore capo Nicola Gratteri ha risposto frontalmente allo scontro sugli stipendi delle toghe.