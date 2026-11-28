Intervenuto dal congresso dell'Anm a Castel Capuano (Napoli), anche il ministro degli Esteri e vice premier Antonio Tajani si è espresso sul tema della giustizia, sostenendo che "Forza Italia non è contro la magistratura" e che sostenere il contrario sarebbe una "contraddizione rispetto alla nostra cultura politica". Il partito è "liberale, il garantismo è nelle nostre radici", ha affermato. Dal segretario di Forza Italia l'invito ad Anm a dare "un seguito concreto a questo incontro" nell'ottica di "un confronto continuativo". "Lavoriamo insieme - ha chiesto Tajani - sull'organizzazione degli uffici giudiziari, la durata dei processi, la giustizia civile dopo il Pnrr, l'impiego delle tecnologie più avanzate, l'esecuzione penale e l'effettività delle garanzie costituzionali. Aiutateci - ha aggiunto, rivolgendosi ai magistrati - a comprendere meglio le conseguenze pratiche delle riforme e a individuare le criticità su cui intervenire". "Sono venuto qui a Napoli nella convinzione che la fermezza dei nostri principi garantisti non sia incompatibile con la disponibilità al dialogo. Perché noi e voi abbiamo il dovere di rispondere alle aspettative degli italiani".



E poi, un monito anche alla classe politica: "Anche la politica deve interrogarsi sull'uso delle vicende giudiziarie nella dialettica tra partiti, sulla tentazione di invocare le garanzie per chi è vicino e dimenticarle riguardo a un avversario". Tajani ha poi aggiunto: "La notizia di un'indagine può distruggere una reputazione costruita in una vita intera. La successiva assoluzione non sempre riesce a riparare il danno".