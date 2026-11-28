Nordio all'Anm: "Stiamo superando i dissidi, lavoriamo insieme" | E tende la mano sugli stipendi: "Accettate di rateizzare gli arretrati"
Il ministro della Giustizia ha parlato al congresso dell'Associazione nazionale magistrati a Napoli. Tajani: "Politica rifletta sull'uso di casi giudiziari in dialettica partiti"
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Carlo Nordio apre al dialogo con la magistratura e invita a superare le tensioni legate al referendum costituzionale. Intervenendo al congresso dell'Anm (l'Associazione Nazionale Magistrati) a Napoli, il ministro della Giustizia ha dichiarato di aver preso atto dell'esito della consultazione, sottolineando che i risultati "devono essere eseguiti". Nordio ha inoltre apprezzato il discorso del presidente dell'Anm, Tango, affermando di averlo applaudito. "Il conflitto del referendum costituzionale è stato superato dal tempo. L'inverno del dissidio si sta ricomponendo, occorre riflettere su ciò che possiamo fare insieme, le cose sono molte", ha aggiunto il ministro.
La rateizzazione degli stipendi
Il ministro è tornato anche sulla questione degli arretrati riconosciuti ai magistrati da una sentenza definitiva del Consiglio di Stato, invitando le toghe a valutare un pagamento differito o rateizzato. "Le sentenze vanno eseguite e quindi una sentenza del Consiglio di Stato definitiva va attuata", ha ribadito Nordio, auspicando però un gesto di sensibilità alla luce dei sacrifici richiesti in questa fase. "Può e deve essere, secondo me proprio in ragione di opportunità e di sensibilità, magari differito o rateizzato o spalmato", ha aggiunto.
Anche Tajani cerca il dialogo coi magistrati
Intervenuto dal congresso dell'Anm a Castel Capuano (Napoli), anche il ministro degli Esteri e vice premier Antonio Tajani si è espresso sul tema della giustizia, sostenendo che "Forza Italia non è contro la magistratura" e che sostenere il contrario sarebbe una "contraddizione rispetto alla nostra cultura politica". Il partito è "liberale, il garantismo è nelle nostre radici", ha affermato. Dal segretario di Forza Italia l'invito ad Anm a dare "un seguito concreto a questo incontro" nell'ottica di "un confronto continuativo". "Lavoriamo insieme - ha chiesto Tajani - sull'organizzazione degli uffici giudiziari, la durata dei processi, la giustizia civile dopo il Pnrr, l'impiego delle tecnologie più avanzate, l'esecuzione penale e l'effettività delle garanzie costituzionali. Aiutateci - ha aggiunto, rivolgendosi ai magistrati - a comprendere meglio le conseguenze pratiche delle riforme e a individuare le criticità su cui intervenire". "Sono venuto qui a Napoli nella convinzione che la fermezza dei nostri principi garantisti non sia incompatibile con la disponibilità al dialogo. Perché noi e voi abbiamo il dovere di rispondere alle aspettative degli italiani".
E poi, un monito anche alla classe politica: "Anche la politica deve interrogarsi sull'uso delle vicende giudiziarie nella dialettica tra partiti, sulla tentazione di invocare le garanzie per chi è vicino e dimenticarle riguardo a un avversario". Tajani ha poi aggiunto: "La notizia di un'indagine può distruggere una reputazione costruita in una vita intera. La successiva assoluzione non sempre riesce a riparare il danno".