Il governo dovrà completare l'adeguamento degli stipendi dei magistrati per il triennio 2018-2020. È quanto ha deciso la settima sezione del Consiglio di Stato, che ha accolto il ricorso proposto dall'Associazione Nazionale Magistrati (Anm) e ha ordinato l'esecuzione della sentenza n. 6004 del 2025 che aveva annullato il decreto con cui era stato determinato l'adeguamento delle retribuzioni dei magistrati, per gli anni 2018-2020. Il Consiglio di Stato ha rilevato che l'Amministrazione, pur avendo ricalcolato correttamente la percentuale di adeguamento, non ha ancora concluso il procedimento e le ha quindi ordinato di procedere all'emanazione del decreto finale, necessario per eseguire il giudicato.
Attesa la firma di Meloni
La presidente del Consiglio dovrà emanarlo entro il 31 gennaio. "L'esecuzione del giudicato avrebbe infatti richiesto non solo di riformulare i conteggi necessari per l'esatto calcolo dell'adeguamento triennale, in conformità ai criteri indicati dalla sentenza, ma anche di concludere il procedimento, con l'emanazione del Dpcm con cui per legge (art. 24, comma 2, della citata legge 23 dicembre 1998, n. 448) sono fissati gli adeguamenti del personale di magistratura ed equiparato, sulla base delle rilevazioni dell'Istat relative agli incrementi retributivi registrati nel pubblico impiego nel periodo di riferimento - si legge nel dispositivo -. Pacificamente ciò non è avvenuto, per cui va ordinata l'ottemperanza del giudicato, con l'emanazione del provvedimento conclusivo, nella prescritta forma del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, entro il termine del 31 gennaio 2027". Il Collegio ritiene, invece, che al momento "non sia necessaria la nomina di commissario ad acta, cui affidare il compito di adottare gli atti esecutivi del giudicato".
Cosa era successo
La vicenda nasce dal ricorso presentato dall'Anm contro il decreto con cui il governo aveva determinato gli adeguamenti retributivi dei magistrati per il triennio 2018-2020. Con la sentenza n. 6004 del 2025, il Consiglio di Stato aveva accolto il ricorso, annullando il decreto originario perché i criteri utilizzati per il calcolo degli aumenti non erano corretti e imponendo all'Amministrazione di procedere a una nuova determinazione delle percentuali di adeguamento. In seguito alla sentenza, l'esecutivo Meloni ha provveduto a ricalcolare gli importi, correggendo le percentuali sulla base dei criteri indicati dai giudici. Tuttavia, nonostante la revisione dei conteggi, l'Amministrazione non ha completato il procedimento, omettendo di emanare il Dpcm conclusivo, necessario per rendere effettivi i nuovi adeguamenti retributivi. L'esecuzione della sentenza, infatti, non richiedeva soltanto la correzione dei calcoli, ma anche l'adozione del provvedimento formale previsto dalla legge, attraverso il quale vengono definiti gli adeguamenti delle retribuzioni dei magistrati sulla base delle rilevazioni Istat relative agli incrementi salariali registrati nel pubblico impiego. Di fronte a questa mancata conclusione del procedimento, l'Anm ha quindi presentato un nuovo ricorso al Consiglio di Stato, chiedendo che venisse ordinata all'Amministrazione la piena esecuzione del giudicato.