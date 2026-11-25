Il governo dovrà completare l'adeguamento degli stipendi dei magistrati per il triennio 2018-2020. È quanto ha deciso la settima sezione del Consiglio di Stato, che ha accolto il ricorso proposto dall'Associazione Nazionale Magistrati (Anm) e ha ordinato l'esecuzione della sentenza n. 6004 del 2025 che aveva annullato il decreto con cui era stato determinato l'adeguamento delle retribuzioni dei magistrati, per gli anni 2018-2020. Il Consiglio di Stato ha rilevato che l'Amministrazione, pur avendo ricalcolato correttamente la percentuale di adeguamento, non ha ancora concluso il procedimento e le ha quindi ordinato di procedere all'emanazione del decreto finale, necessario per eseguire il giudicato.