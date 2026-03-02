Btp Valore, al via la nuova emissione: conviene sottoscriverlo? Pro, contro e il confronto con i conti deposito
Partita la nuova tranche del titolo di Stato per i piccoli risparmiatori. Tra cedole step-up e premio fedeltà, l'analisi dell'esperto Pietro Calì e il duello dei rendimenti con polizze e conti depositodi Giuliana Grimaldi
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze torna a bussare alla porta dei risparmiatori italiani. In un contesto economico sempre più segnato dalle tensioni internazionali e dalle incertezze sulle mosse delle banche centrali, il Btp Valore si conferma lo strumento di punta del Tesoro per canalizzare la liquidità delle famiglie verso il debito pubblico, offrendo rendimenti certi e una tassazione agevolata.
I dettagli della nuova emissione
Prende il via lunedì 2 marzo la nuova finestra di sottoscrizione del Btp Valore, che si concluderà venerdì 6 marzo (salvo chiusura anticipata). Il titolo ha una durata di 6 anni e prevede cedole trimestrali calcolate con un meccanismo "step-up": per i primi due anni il tasso minimo garantito è del 2,5%, sale al 2,8% per il terzo e quarto anno, per poi toccare il 3,5% nel biennio finale. Per chi deterrà il titolo fino alla scadenza naturale nel 2030, è previsto un premio fedeltà finale dello 0,80%. L'investimento minimo è fissato a mille euro, rendendolo accessibile a una platea molto vasta.
L'analisi dell'esperto: i pro e i contro del Btp Valore
Secondo Pietro Calì, Executive Partner di Copernico Sim, la struttura del titolo presenta vantaggi innegabili, ma non è esente da rischi. Come spiega a Tgcom24, "tra i punti di forza spicca sicuramente la cedola crescente prefissata," spiega Calì, "un meccanismo che aiuta a mitigare le eventuali oscillazioni dei tassi di mercato". A questo si aggiunge il premio fedeltà, che se da un lato garantisce all'emittente una maggiore stabilità del debito, dall'altro incentiva il risparmiatore al mantenimento del titolo. Non vanno poi dimenticati i vantaggi fiscali: "La tassazione al 12,5%, l'esclusione dal calcolo Isee e la soglia d'ingresso bassa rendono lo strumento estremamente comodo per la gestione del risparmio familiare".
Tuttavia, Calì invita alla prudenza su alcuni fronti: "La durata di sei anni richiede un orizzonte temporale non trascurabile: in un quadro macro che muta rapidamente, la stabilità politica attuale non è una garanzia perpetua". Esistono poi rischi legati al potere d'acquisto: "Se l'inflazione dovesse superare i rendimenti reali, il valore dell'investimento rischierebbe di erodersi". Inoltre, l'esperto nota un segnale di saturazione nel mercato retail, con un interesse che appare in lieve calo rispetto alle prime edizioni.
In definitiva, vale la pena sottoscriverlo? Per Calì la risposta è legata all'asset allocation complessiva: "È un ottimo strumento se interpretato con un ruolo difensivo e prudente all'interno del portafoglio. Resta comunque più competitivo rispetto alla liquidità ferma sui conti correnti. Attenzione però al contesto globale: le tensioni sul prezzo del petrolio potrebbero riaccendere l'inflazione nel medio periodo, spingendo le banche centrali a rallentare il taglio dei tassi e aumentando la volatilità dei prezzi obbligazionari".
Il duello dei rendimenti: meglio il Btp Valore, un conto deposito o una polizza vita?
Per capire dove convenga indirizzare 10mila euro di risparmi, un’analisi di Facile.it ha messo a confronto il nuovo Btp Valore con altri due classici del risparmio: il conto deposito vincolato e la polizza vita Ramo I.
In una prima simulazione si ipotizza di smobilizzare l'investimento dopo 5 anni, il Btp Valore (ipotizzando una vendita alla pari) frutterebbe circa 1.145,62 euro netti, ma comporterebbe la perdita del premio fedeltà. In questo scenario, un conto deposito vincolato al 2,90% lordo genererebbe un guadagno inferiore, pari a 972,41 euro. Sorprendentemente, la simulazione sulla polizza vita Ramo I (con rendimento lordo del 2,68% e bonus iniziale) si rivelerebbe la più redditizia, con un guadagno netto stimato di 1.336,92 euro.
In un secondo scenario, portando l'investimento al termine dei 6 anni, il Btp Valore esprime tutto il suo potenziale grazie al premio fedeltà dello 0,8%, portando il guadagno netto a 1.504,21 euro. Anche in questo caso, però, la polizza vita Ramo I mantiene un leggero vantaggio competitivo in termini di puro rendimento, arrivando a quota 1.607,25 euro netti.
Gli esperti di Facile.it sottolineano però che il rendimento non è l'unica bussola: "La scelta deve basarsi sulle necessità personali. Il Btp offre liquidabilità giornaliera (seppur a prezzo di mercato), mentre le polizze e i conti vincolati hanno logiche diverse". L'indicazione generale resta quella di diversificare e affidarsi a una consulenza professionale per bilanciare correttamente rischi e obiettivi.