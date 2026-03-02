Btp Valore, al via la nuova emissione: conviene sottoscriverlo? Pro, contro e il confronto con i conti deposito

Prende il via lunedì 2 marzo la nuova finestra di sottoscrizione del Btp Valore, che si concluderà venerdì 6 marzo (salvo chiusura anticipata). Il titolo ha una durata di 6 anni e prevede cedole trimestrali calcolate con un meccanismo "step-up": per i primi due anni il tasso minimo garantito è del 2,5%, sale al 2,8% per il terzo e quarto anno, per poi toccare il 3,5% nel biennio finale. Per chi deterrà il titolo fino alla scadenza naturale nel 2030, è previsto un premio fedeltà finale dello 0,80%. L'investimento minimo è fissato a mille euro, rendendolo accessibile a una platea molto vasta.