Parte il nuovo Btp Valore per le famiglie

Il titolo paga cedole ogni tre mesi. A questo si aggiunge un premio finale extra dello 0,8% sul capitale investito, riconosciuto a chi mantiene il Btp fino alla scadenza. Il meccanismo punta a premiare la fedeltà degli investitori nel tempo. L’attrattiva è legata anche al quadro europeo. Il debito dei Paesi dell’ex periferia (Italia, Spagna e Portogallo) sta mostrando solidità. Gli spread si sono ridotti ai minimi degli ultimi quindici anni. Sul fronte dei prezzi, l’inflazione appare sotto controllo e, secondo gli ultimi dati, si colloca sotto il 2%.