Parte il nuovo Btp Valore per le famiglie
Premio fedeltà dello 0,8% e cedole trimestrali: sottoscrizioni fino a venerdì alle 13. Per aderire basta l'home banking
Nuovo Btp Valore ai nastri di partenza. Da oggi il titolo di Stato dedicato ai piccoli risparmiatori torna sul mercato con una nuova emissione. Il collocamento resterà aperto fino a venerdì alle 13, salvo chiusura anticipata. Il prodotto è pensato per le famiglie che cercano un impiego sicuro della liquidità in una fase segnata da tensioni geopolitiche e incertezze economiche.
Tassi progressivi
I rendimenti minimi garantiti partono dal 2,50% per il primo e il secondo anno. Salgono al 2,80% per il terzo e quarto anno. Arrivano al 3,50% per il quinto e sesto anno. I tassi definitivi potranno essere confermati o rivisti al rialzo al termine del collocamento, in base alle condizioni di mercato.
Cedole trimestrali
Il titolo paga cedole ogni tre mesi. A questo si aggiunge un premio finale extra dello 0,8% sul capitale investito, riconosciuto a chi mantiene il Btp fino alla scadenza. Il meccanismo punta a premiare la fedeltà degli investitori nel tempo. L’attrattiva è legata anche al quadro europeo. Il debito dei Paesi dell’ex periferia (Italia, Spagna e Portogallo) sta mostrando solidità. Gli spread si sono ridotti ai minimi degli ultimi quindici anni. Sul fronte dei prezzi, l’inflazione appare sotto controllo e, secondo gli ultimi dati, si colloca sotto il 2%.
Come aderire
La sottoscrizione è semplice. Basta l’home banking, oppure ci si può rivolgere alla propria banca o all’ufficio postale dove si possiede un conto corrente con deposito titoli.La base minima è di mille euro. Resta la tassazione agevolata al 12,5% su cedole e premio finale, come per tutti i titoli di Stato. Il Btp è, anche in questo caso, esente dall’imposta di successione. Inoltre non rientra nel calcolo dell’Isee fino a cinquanta mila euro investiti in titoli pubblici.