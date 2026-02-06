Subito compie 18 anni, le tappe della storia della piattaforma di e-commerce

Ventisei milioni di utenti unici al mese, 20mila aziende clienti, 52 milioni di annunci pubblicati di cui 12 live ogni giorno, 7 milioni di app scaricate in un solo anno: sono questi alcuni dei numeri di Subito, seconda piattaforma di e-commerce e il primo re-commerce in Italia, che ha compiuto 18 anni. La storia dell’azienda inizia a fine 2007 a Milano, dove nasce come una piccola startup composta da un team di quattro persone. Un’idea che si è tradotta oggi in una piattaforma che accompagna e anticipa l’evoluzione dei consumi, dei comportamenti e dei bisogni degli italiani: “In questi diciotto anni abbiamo visto crescere Subito da sito a piattaforma digitale, da start-up ad azienda solida, percorrendo una traiettoria sempre sfidante e al passo con le evoluzioni di ogni ‘epoca’ che abbiamo attraversato. Un sogno che è diventato realtà anche grazie al contributo degli utenti che anno dopo anno hanno compreso il valore di utilizzare Subito creando una grande community che unisce oggi 15 milioni di utenti registrati e oltre 26 milioni di utenti unici mensili. Numeri impressionanti che raccontano un’azienda digitale italiana di successo”, ha detto Giuseppe Pasceri, CEO di Subito.