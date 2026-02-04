La Borsa italiana si conferma superstar
Piazza Affari riagguanta i 47mila punti, toccando i massimi da novembre 2000. Oggi il listino milanese è il migliore del Vecchio Continente, spinto da Mediobanca (+7%) e dal comparto industriale
La migliore di Europa. La Borsa di Milano svetta tra le piazze europee, con l’indice Ftse Mib che tocca quota 47mila punti. Si tratta di livelli che non si vedevano dal 20 novembre 2000, in rialzo del +0,6%. A contribuire alla corsa sono stati gli acquisti su Mediobanca (+7%), con il mercato che scommette sul delisting, nel giorno dell’assemblea di Mps (+1,8%).
PROSEGUE IL TREND RIALZISTA
La Borsa di Milano ha chiuso il 2025 in progresso del +31%. Un record più solido anche di Wall Street, la migliore in Europa. E il trend rialzista non sembra arrestarsi, alimentato non solo da solidi fondamentali ma anche da elementi di supporto.
GLI ELEMENTI CHE SOSTENGONO LA BORSA
Il dato sull’inflazione in Italia, con le stime preliminari dell’Istat che la vedono in calo al +1% su base annuale nel mese di gennaio, rispetto al +1,2% di dicembre, sicuramente ha contribuito a sostenere gli acquisti. L’indice milanese è cresciuto di quasi il 4% solo nelle ultime quattro sedute.
SPREAD E RATING
Tra gli altri elementi che spingono gli acquisti ci sono anche lo spread, sui minimi da settimane, in area 60 punti base, con il rendimento del decennale del Tesoro al 3,48%. Ma anche i giudizi delle agenzie di rating. La scorsa settimana S&P Global Ratings ha confermato il giudizio sull’Italia a “BBB+”, rivedendo però al rialzo l’outlook, passato da “stabile” a “positivo”.
SALGONO ST E STELLANTIS
Il sistema Italia è solido e il mercato lo premia. In chiusura di seduta, a Piazza Affari sale il comparto industriale, con Inwit (+5,6%), Stellantis (+3,8%) e St (+3,5%) in luce. Positive anche le altre piazza europee con Parigi a +1,21%, Madrid a +0,05%, Londra a +1,1%. In rosso, in chiusura, Francoforte con l’indice Dax che cede mezzo punto percentuale.