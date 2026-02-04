La Borsa italiana si conferma superstar

SALGONO ST E STELLANTIS

Il sistema Italia è solido e il mercato lo premia. In chiusura di seduta, a Piazza Affari sale il comparto industriale, con Inwit (+5,6%), Stellantis (+3,8%) e St (+3,5%) in luce. Positive anche le altre piazza europee con Parigi a +1,21%, Madrid a +0,05%, Londra a +1,1%. In rosso, in chiusura, Francoforte con l’indice Dax che cede mezzo punto percentuale.