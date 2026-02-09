Con "UniCredit Unlimited” Orcel promette 50 miliardi in 5 anni ai soci

A PIAZZA AFFARI DA SALE SU UNICREDIT

I vertici della banca di Gae Aulenti hanno diffuso le prospettive di crescita, vedendo il risultato netto del 2026 a 11 miliardi e quello al 2028 a 13 miliardi. Sul bilancio 2025, saranno distribuiti ai soci 9,5 miliardi, dei quali 4,75 miliardi come dividendi. La banca comunica il completamento del piano “UniCredit Unlocked” e il passaggio a “UniCredit Unlimited” che “pone le basi per il 2030”, puntando a “offrire una proposta di investimento di livello superiore accelerando verso un decennio di sovraperformance”. Le distribuzioni cumulate totali ai soci sono attese a circa 30 miliardi nei prossimi tre anni e circa 50 miliardi nei prossimi cinque anni. L’ad Andrea Orcel: “Il nuovo piano UniCredit Unlimited può generare molto più valore delle operazioni di M&A”.