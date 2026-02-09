Con "UniCredit Unlimited” Orcel promette 50 miliardi in 5 anni ai soci
Il titolo di Piazza Gae Aulenti apre in netto rialzo (+4,5%), dopo un utile netto di 10,6 miliardi (+13,6%) nel 2025. In positivo i listini europei, Piazza Affari a +1,1%. Continua il recupero di oro e argento
Le Borse europee aprono in rialzo la settimana, con oro e argento che proseguono il recupero, dopo il brusco calo dei giorni scorsi. L’attenzione degli investitori a Piazza Affari è per UniCredit (+4,5%) che ha appena diffuso i conti del 2025, con un utile netto di 10,6 miliardi (+13,6%). A Milano il Ftse Mib segna +1,1%, il Cac 40 di Parigi +0,37% e il Dax di Francoforte a +0,68%.
A PIAZZA AFFARI DA SALE SU UNICREDIT
I vertici della banca di Gae Aulenti hanno diffuso le prospettive di crescita, vedendo il risultato netto del 2026 a 11 miliardi e quello al 2028 a 13 miliardi. Sul bilancio 2025, saranno distribuiti ai soci 9,5 miliardi, dei quali 4,75 miliardi come dividendi. La banca comunica il completamento del piano “UniCredit Unlocked” e il passaggio a “UniCredit Unlimited” che “pone le basi per il 2030”, puntando a “offrire una proposta di investimento di livello superiore accelerando verso un decennio di sovraperformance”. Le distribuzioni cumulate totali ai soci sono attese a circa 30 miliardi nei prossimi tre anni e circa 50 miliardi nei prossimi cinque anni. L’ad Andrea Orcel: “Il nuovo piano UniCredit Unlimited può generare molto più valore delle operazioni di M&A”.
AVANTI CON LE TRIMESTRALI
Prosegue la stagione delle trimestrali. Wall Street venerdì scorso ha aggiornato i massimi con il Dow Jones a +2,47%, lo S&P 500 a +1,97% e il Nasdaq a +2,18%, con il settore tech in recupero. La Borsa di Tokyo chiude in netto rialzo, con l’indice Nikkei al +3%, festeggiando la vittoria alle elezioni della coalizione di governo guidata dalla premier Sanae Takaichi. A livello macro, ci sono le vendite al dettaglio americane di dicembre e l’indice dei prezzi al consumo di gennaio.
ORO E ARGENTO PROSEGUONO IL RECUPERO
L’oro continua a recuperare, dopo l’alta volatilità dei giorni scorsi, in rialzo dello 0,96%, sopra i 5mila dollari l’oncia. In rialzo anche l’argento (+4,8%), a 81,66 dollari. In calo il petrolio, con il contratto Wti di marzo che scambia a 62,81 dollari al barile (-1,16%). Il Bitcoin cede lo 0,28%, restando sopra quota 70.600 dollari, dopo il rimbalzo del 10% di venerdì scorso in una settimana, però, che resta l’ottava peggiore di sempre.
EURO STABILE
Sul versante valutario, l’euro è stabile e vale 1,1851 dollari. Tra i singoli titoli sul listino milanese Stellantis recupera (+1%), dopo il tonfo del 25% di venerdì scorso. Positivo il comparto bancario, con Mps che sale di oltre un punto percentuale nel giorno del cda. Stmicroelectronics apre a 26 euro con un rialzo del +4,5%. Lo spread fa registrare un leggero calo a 61 punti base, con il rendimento del decennale che scende a 3,46%.