Blue Monday, 20 anni di marketing emozionale: perché le aziende ci invogliano a spendere per sconfiggere la tristezza

Frenata dei consumi che è presto spiegata dopo il picco di spesa natalizio: con l'inizio del nuovo anno le famiglie italiane si trovano con budget ridotti e spesso con debiti da smaltire dopo lo stress di aver accatastato regali su regali sotto l'albero e magari passato fuori casa il periodo di Capodanno. Le carte di credito sono state svuotate durante le festività e gennaio diventa il mese della razionalizzazione forzata, con il peso delle bollette e delle spese domestiche fisse che si fa sentire e la necessità di risparmiare in vista delle scadenze fiscali in arrivo. Il clima rigido riduce inoltre la propensione a uscire per fare shopping, favorendo solo gli acquisti essenziali o quelli online programmati.