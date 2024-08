Perla e Mirko, da "Temptation Island" alla vittoria del "Grande Fratello": ora l'addio definitivo?

La notizia della rottura - A informare i fan della coppia è stata Perla Vatiero che ha condiviso un lungo messaggio attraverso le sue stories di Instagram. "Abbiamo prima distrutto, poi, ricostruito, sognato e, fino alla fine, lottato. Lo abbiamo fatto per il nostro amore puro e leale che, però a volte, non basta. Oggi, per il bene e la serenità di entrambi, io e Mirko abbiamo deciso e capito che la scelta migliore, anche se scomoda e difficile per tutti e due, è quella di interrompere il nostro cammino insieme e seguire ognuno la propria strada. Questa lontananza darà una vera risposta alla nostra storia". Che sia una chiusura definiva o lunga pausa di riflessione, questa volta Perla e Mirko avrebbero deciso di allontanarsi davvero senza la costante presenza delle telecamere dei reality. "Voi ci siete sempre stati, la mia seconda famiglia e vi ringrazierò all'infinito. Leggendovi ho sempre trovato la forza di lottare. Un mondo che non conoscevo che a tratti mi ha spaventata, ma che mi ha fatto arrivare tanto amore e sostegno. Sto prendendo del tempo per me stessa, circondata dalle persone che mi sono sempre state accanto. Spero di superare tutto e non deludervi", ha concluso infine Perla rivolgendosi ai follower.