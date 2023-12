"Grande Fratello", a sorpresa eliminato Mirko Brunetti: la reazione di Perla Vatiero

Mirko Brunetti è l'eliminato a sorpresa della 25esima puntata del "Grande Fratello". Il concorrente, protagonista del chiacchieratissimo triangolo con Perla Vatiero e Greta Rossetti, è stato il meno votato dal pubblico del programma nel televoto che lo vedeva sfidare proprio la ex Perla, Sara Ricci e Anita Olivieri.

Dal confronto con Perla alla sorpresa della mamma Nel corso della puntata, Mirko ha avuto modo di affrontare ancora una volta il discorso sul suo rapporto con Perla: entrambi avevano deciso di proseguire la propria esperienza facendo ognuno il proprio percorso. Poi, l'ex protagonista di "Temptation Island" ha ricevuto la sorpresa della madre Marcella: i due hanno avuto un rapporto complicato, fatto di alti e bassi, ma la donna si è presentata nella Casa per chiedere scusa.

"Non ho mai voluto essere la donna più importante della tua vita, semplicemente la tua mamma, che c'è sempre per te - ha detto la donna -. Ho sentito che molte volte hai parlato del nostro rapporto e mi sono resa conto che sono stata molto pressante per te ma l’ho fatto solo per non farti avere delle delusioni. Evidentemente l'ho fatto in modo sbagliato e non sono stata capita, te ne chiedo scusa. Io sono molto orgogliosa di te". Alfonso Signorini ha chiesto poi se Perla e Greta volessero salutarla, dal momento che entrambe hanno avuto modo di conoscerla. "Credo sia un momento che Mirko debba godersi solo con lei".