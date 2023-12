"Grande Fratello", il racconto della venticinquesima puntata

Dopo i saluti di rito ai concorrenti eliminati in studio, a Rebecca Staffelli e a Cesara Buonamici, Signorini si collega con la casa.

Il rapporto tra le due amiche sembra essersi un po' incrinato. Beatrice nonostante il loro buon rapporto di antica data non ha lesinato critiche all'amica, quando nei giorni scorsi il Grande Fratello ha chiesto agli inquilini che non vorrebbero più nella Casa, ha fatto il nome di Sara. A suo parare si è approcciata al gioco in maniera snob e inoltre la trova inaridita rispetto a un tempo. La Ricci dal canto suo nega e afferma che forse Bea è rimasta male del fatto che quando Alex ha lasciato la Casa Sara si è trasferita nel suo letto.

Mirko, Perla e Greta

Il triangolo tiene banco nella Casa da alcune settimane e da quando è entrata anche Greta si è ulteriormente complicato. Perla e Mirko vengono chiamati in Superled, Signorini chiede a entrambi perché rimpiangere un amore se c'è ancora la possibilità di viverlo? Mirko dice di essersi spremuto fino all'ultima goccia per la ragazza e di sentire di non aver più nulla da dare. Perla dice di non riuscire a dare una definizione della loro relazione e di non sapere esattamente cosa prova. Mirko inoltre si dice destabilizzato dall'ingresso di Greta. Segue un lungo faccia a faccia tra i due che provano, per l'ennesima volta, a confrontarsi.