E' Greta , sempre più stanca di discutere con Mirko ma anche stanca di vedere Perla piangere. La ragazza non sopporta più questa situazione in cui deve confrontarsi continuamente con gli altri e dare spiegazioni. "Se sei entrata qui per parlare di te stessa, non lo stai facendo - le fa notare Rosy in un lungo discorso su questo triangolo senza fine -. Ci vuole tanto coraggio a entrare qui, ma l'hai fatto per te stessa. Tu non sei qui per riprenderti qualcosa".

Greta, Mirko e Perla La situazione sembra persino paradossale, visto che buona parte delle motivazioni della sofferenza di Greta dipendono dal dispiacere per Perla, in teoria una sua rivale nel triangolo con Mirko. Rosy la invita a pensare bene alle mosse da fare, ma soprattutto a ripartire dalle sue ferite, da ciò che l'ha portata a chiudere con Mirko. "Devo pensare a me, non devo pensare alla sofferenza di Perla - dice Greta fra una lacrima e un singhiozzo sommesso -, perché non è dovuta da me, ma da lui".

Il pianto di Greta si fa sempre più forte, non riesce a non immedesimarsi nell'altra ragazza. Rosy sottolinea che tutt'e tre erano consapevoli che sarebbe accaduto tutto ciò, ma la concorrente afferma di non riuscire più a farcela: "Da fuori sembro menefreghista, ma a me dispiace per Perla". "Tu devi piacere a te stessa, devi ritornare a mettere te stessa al centro" la conforta la chef, per poi stringerla in un abbraccio.