Perla Vatiero e l'amore per Mirko Brunetti: "È l'uomo della mia vita, l'ho sempre pensato"

Felicissima per la sua, inaspettata, vittoria al "Grande Fratello", Perla Vatiero traccia un bilancio della sua esperienza nel reality show, soffermandosi in particolare sulla storia d'amore con Mirko Brunetti.

"Non mi sono mai capacitata del fatto che ci fossimo lasciati, non riuscivo a capire come una relazione così forte potesse non meritare un confronto. A posteriori, mi dico che eravamo consapevoli che incontrarci poteva riportaci indietro", racconta la giovane salernitana, certa, ora più che mai, dei propri sentimenti. "Mirko è l'uomo della mia vita. L'ho sempre pensato e non ho mai smesso di pensarlo".

Oggi Vatiero vuole vivere la propria storia senza ripetere gli errori del passato: "Abbiamo sbagliato ad andare a convivere subito. Siamo pronti a viverci il futuro insieme con tranquillità, spensieratezza, leggerezza".