Beatrice Luzzi su Giuseppe Garibaldi: "Metto un punto, abbiamo disintegrato la magia"

"Con Giuseppe Garibaldi? Ci metto un punto". Ospite per la prima volta a "Verissimo", Beatrice Luzzi, vincitrice morale dell'ultima edizione del "Grande Fratello", parla del rapporto speciale nato con il coinquilino all’interno della casa più spiata d'Italia.

"Ci metteremmo in troppi guai, sarebbe durissima per lui e anche per me", spiega l'attrice, sottolineando che ciò che l'aveva colpita inizialmente del bidello calabrese era la sua imprevedibilità.

"Ora, però, la magia si è infranta, l'abbiamo completamente disintegrata", continua Luzzi, assumendosi parte di responsabilità della fine della relazione: "Ho sbagliato. Sono stata molto imprudente, non mi sono regolata. Ho corso troppo all'inizio, dovevamo conoscerci meglio prima".