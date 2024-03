Maria Esposito e il successo: "Improvviso, non ho avuto tempo né di metabolizzare né di capire"

"Il successo? Non me l'aspettavo per niente, è arrivato all'improvviso". Ospite per la prima volta a "Verissimo" Maria Esposito, parla dell'enorme notorietà che le è arrivata all'inizio dello scorso anno, dopo aver interpretato il ruolo di Rosa Rici nella serie "Mare Fuori".

"Non ho avuto tempo né di metabolizzare né di capire. Mi sono svegliata e mi sono ritrovata in cima", spiega l'attrice napoletana, ammettendo di sognare da sempre di recitare.

"Tra i vicoli dei quartieri spagnoli è nata la mia arte", racconta Esposito a Silvia Toffanin. "Inventavo sfilate di moda o giocavo a mamma e figlia, cucinando accanto a mia madre. In entrambi i casi, ci credevo veramente".