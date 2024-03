Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga presto genitori: "La gioia più grande della nostra vita"

"Meglio di così non può andare, siamo davvero felicissimi. È la gioia più grande della nostra vita". Dopo l'annuncio sui social network, Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga sono ospiti a "Verissimo" per parlare - per la prima volta in televisione - della gravidanza dell'attrice.

"È stato molto difficile tenerlo per noi, perché, quando provi qualcosa di così grande, vorresti urlarlo al mondo. Ora siamo super felici di poter condividere la notizia", racconta l'interprete siciliana, svelando di essere al quarto mese.

"Il termine è il sei settembre. Io sono del sedici, quindi sarà anche lui/lei del segno della vergine", le fa eco Zenga, scherzando sul fatto che il bambino potrebbe addirittura nascere il suo stesso giorno. "Non ne bastava uno...".