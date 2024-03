Eleonora Giorgi sull'ex marito Massimo Ciavarro: "Mi sostiene per l'intervento"

Ospite a "Verissimo" Eleonora Giorgi ha annunciato che tra pochi giorni si sottoporrà a un intervento. Da quando in novembre i medici le hanno diagnosticato un tumore al pancreas, in più occasioni l'attrice ha affermato di ricevere il supporto di tutta la famiglia, dai figli Paolo e Andrea all'ex marito Massimo Ciavarro. "Come ha sentito dell'operazione lui è partito da Lampedusa ed è venuto a Roma", dice Giorgi che a ottobre ha compiuto 70 anni. "Massimo vuole essere con me in clinica durante l'intervento e questo è stato un piccolo miracolo", ha aggiunto.

Affiancato dal fratello Andrea Rizzoli, Paolo Ciavarro, figlio di Eleonora Giorgi e dell'attore romano, riconosce come il padre "nel momento del bisogno c'è sempre stato". "Mi riempie il cuore di gioia sapere che il giorno dell'intervento ci sarà", ha detto. In vista dell'operazione, in programma martedì prossimo, l'attrice ha ammesso di provare "un pò di strizza" ma allo stesso di nutrire fiducia nei progressi della scienza. "Dopo le chemioterapia il tumore si è necrotizzato ed è arrivato il momento di toglierlo. Sono fiduciosa e felice che si sia reso possibile".