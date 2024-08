Perla Vatiero e Mirko Brunetti si sono lasciati: “Momento doloroso”

Anche Mirko Brunetti vuole spiegare i suoi sentimenti ai fan, ma chiede anche tempo per metabolizzare quanto sta vivendo, e scrive: "La nostra storia parte da lontano, catapultata in un mondo così strano e difficile da gestire, motivo per cui mi sono preso del tempo in silenzio, rischiando di mancare di rispetto verso chi mi sostiene ogni giorno, ma sono sicuro che capirete. In questo percorso abbiamo cercato di ripartire totalmente da zero, da quelle basi costruite nel tempo, le stesse che pensavo ci rendessero indistruttibili. Per questo è così difficile da accettare e da condividere soprattutto quando ami una persona incondizionatamente e torni a credere in un futuro importante. Duro da comprendere quando ti rendi conto che nulla è bastato e forse non basterà mai. In una coppia si cresce insieme condividendo sogni e ambizioni, credendo l'uno nell'altro, senza mai doversi sentire un limite o un ostacolo per la crescita personale lavorativa, perché a quel punto puoi fare poco”.