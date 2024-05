Sui social, però, non è sempre tutto oro quello che luccica ed effettivamente nelle ultime ore Mirko è tornato nella sua Rieti per seguire da vicino un progetto lavorativo. Ai follower ha mostrato la sua casa e poi l'allenamento in palestra, senza Perla al suo fianco. Anche l'influencer in queste ore si sta dedicando al lavoro e su Instagram ha mostrato in anteprima qualche scorcio del suo nuovo shooting fotografico in bikini, a tema etnico. Insieme a lei la fedele truccatrice Maura, che l'ha raggiunta sul set di Napoli per esaltare la sua bellezza. Una volta terminato il servizio fotografico le due si sono concesse qualche momento di relax in riva al mare e (forse) qualche confidenza sulla situazione con Mirko.