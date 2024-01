Mirko, nel corso della sua visita, ha modo di salutare anche Greta. A un mese e mezzo di distanza dal loro ultimo incontro, i due ammettono di aver sbagliato nella forma del loro rapporto, senza rinnegare la sostanza. Negli ultimi tempi, la ragazza spiega di aver lavorato molto su se stessa e ora è una donna molto più forte, anche grazie alle sofferenze che ha attraversato. Greta, addirittura, ora fa il tifo per un ritorno di fiamma tra Perla e Mirko: "Vedo come si guardano, come si parlano, come si abbracciano, come Perla parla di Mirko. Con gli occhi di una persona esterna, perché non mi vedo più nel triangolo, vedo amore tra loro". I due si salutano cordialmente, prima del nuovo, attesissimo incontro, con Perla.

"L'amore non è mai finito, ma stare insieme è un altro discorso". Dice Mirko Brunetti parlando dei propri sentimenti. Visibilmente imbarazzanti la coppia si ritrova a quattr'occhi in Superled. "Dire solo ti voglio bene è un po' banale", dichiara la concorrente. Tuttavia, entrambi, all'invito del pubblico e del fandom dei "Perletti" che li invita a baciarsi i due cercano di andare avanti. "Di cosa vi vergognate? - ha chiesto Alfonso Signorini - Siete nati davanti alle telecamere...". Quasi all'unisono, i due rispondono: "Nati no, siamo finiti davanti alle telecamere".

Poco prima, Mirko Brunetti ha affrontato in un faccia a faccia Federico Massaro e Massimiliano Varrese. I due concorrenti, infatti, hanno notato e criticato un cambio di comportamento nei confronti dell'ex coinquilino: "La persona che Greta mi ha descritto non è questa qua", dichiara Federico.