"Grande Fratello", gli auguri di Perla per il compleanno di Mirko: "Sei una delle persone più importanti della mia vita"

La concorrente, non senza qualche imbarazzo, invia un messaggio speciale al proprio ex

Un compleanno speciale quest'anno per Brunetti, a cui sono arrivati degli auguri altrettanto speciali. Quelli della ex Perla. Quando stavano insieme, la ragazza spesso dimenticava di fare gli auguri a Mirko per il suo compleanno, questa volta però le cose sono andate diversamente.

Passata la mezzanotte del 19 gennaio, Perla ha voluto subito mandare un messaggio a Mirko. Guardando le telecamere, la ragazza ha iniziato a impostare un lungo discorso, proprio come se avesse di fronte a sè Brunetti: "Ti auguro che tu stia passando il tuo compleanno nel migliore dei modi, con le persone che ti amano - ha esordito la concorrente -. Sai quanto mi preoccupa il fatto che tu non sia sereno".

La dedica prosegue con vari riferimenti alla loro relazione. Mirko e Perla, infatti, non sono più insieme ma la loro esperienza nella Casa, nonostante la presenza anche di Greta, li abbia fatti riavvicinare. Ora che Mirko è fuori, gran parte del pubblico spera ancora che ci sia un ritorno di fiamma tra i due. E dalle parole di Perla, sembra che la fiamma dei sentimenti non sia ancora sopita: "Spero che il prima possibile te li possa fare da vicino perché, nonostante tutto, sai che io per te ci sono sempre - continua come un fiume in piena Perla -. Ti voglio bene, anche se parlare di bene è riduttivo. Sei una delle persone più importanti della mia vita. Lo sei stato, ma fondamentalmente lo sei ancora", conclude non senza imbarazzo. Agli auguri si uniscono anche Paolo e Letizia che mandano dei baci all'ex Inquilino, dimostrandogli tutto il loro affetto.