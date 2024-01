"Grande Fratello", Beatrice Luzzi contro Perla Vatiero: "Ha dei modi da boss"

Faccia a faccia tra le due concorrenti per imporsi come primadonna all'interno della Casa

Nel corso della settimana trascorsa tra Beatrice Luzzi e Perla Vatiero, le due primedonne della Casa, è iniziata a montare una grande tensione. Accuse reciproche, frecciatine più o meno velate e ripicche. Ad accendere la miccia per l'esplosivo confronto tra le due inquiline sono state alcune frasi di Stefano Miele, il quale ha ironizzato sul triangolo tra Perla, Greta e Mirko. Durante la discussione, avvenuta a inizio puntata, Beatrice Luzzi interviene per difendere Miele e spostando il discorso sull'atteggiamento di Perla nella Casa.

"Non la vedo responsabilizzata nei confronti della Casa", è stato l'attacco dell'attrice nei confronti dell'ex concorrente di "Temptation Island". "Mi sono accorta che lei da per scontato che gli altri siano al suo servizio, è viziata. Probabilmente è stata abituata così dai suoi genitori. Anche i suoi amici le fanno battute su questo - ha proseguito l'attrice. A colazione, ognuno si lava le sue cose, mentre lei le lascia lì. Quel poco che fa, sembra quasi farlo solo per finta".

Perla, dal canto suo, non ci sta ad incassare, e ribatte:"Lei cerca di comandare tutti, puoi dire a una persona: fai quello, fai quell'altro? Perché dovresti dirmi che devo lavare i piatti? Le regole del programma non le fai tu". Luzzi però insiste e attacca ancora: "Di me, dice: la liquido? Ma che modi sono? Ha portato qui dei modi da boss". Nelle sue parole, l'attrice fa riferimento anche alla frase "Gli do due settimane di vita nella casa", che Perla ha pronunciato nei confronti di Stefano Miele.