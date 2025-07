"Isola dei Famosi 2025": le puntate in pillole

Abbandoni sull'Isola: Camila Giorgi lascia per motivi familiari, Spadino e Nunzio perché non ce la fanno più a resistere alla fame e alle privazioni. Vanno in nomination Alessia e Patrizia, nominate dal gruppo, e Mirko, scelto da Omar in qualità di leader della settimana. Dopo gli scontri dei giorni scorsi Giovani e Senatori si riuniscono in un unico gruppo e traslocano tutti su una nuova spiaggia.