"L'Isola dei famosi 2025", il racconto della prima puntata

Prima puntata per la nuova edizione de "L'Isola dei famosi". Alla conduzione c'è Veronica Gentili, con Simona Ventura nel ruolo di opinionista e Pierpaolo Pretelli inviato nell'arcipelago di Cayo Cochinos. Il reality di Canale 5 torna alle sue radici: momenti di sopravvivenza pura in un paradiso selvaggio. I partecipanti, divisi in due gruppi, affronteranno prove fisiche e psicologiche senza alcun comfort, lottando contro fame, intemperie, sole implacabile, piogge tropicali e le difficoltà della convivenza. Si cimenteranno in sfide estreme dove alleanze e rivalità saranno cruciali. Solo chi saprà resistere avrà la possibilità di arrivare fino alla fine e conquistare la vittoria. In palio c'è un montepremi di 100mila euro, che rappresenta il traguardo finale per il naufrago che riuscirà a sopravvivere e a trionfare. Metà dell’importo sarà devoluto in beneficenza.