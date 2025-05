"Grande partenza per la nuova edizione de “L’Isola dei Famosi”. Un plauso alla conduttrice Veronica Gentili, che ha affrontato con sicurezza e professionalità il suo esordio su Canale 5, affiancata in studio da Simona Ventura, opinionista d’eccellenza. Complimenti anche all’inviato Pierpaolo Pretelli, in collegamento dall’Honduras, e a tutto lo staff produttivo e autoriale Mediaset e Banijay Italia che, con dedizione e passione, ha contribuito al successo della serata di ieri".