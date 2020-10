Serie A, un positivo nel Crotone: è l'attaccante Denis Dragus

LaPresse

Il covid colpisce anche il Crotone calcio. Alla vigilia della partita contro la Juventus, in programma nel pomerigio,, il club ha reso noto che il calciatore Denis Dragus, di rientro dagli impegni con la nazionale rumena Under 21, è stato sottoposto a test molecolare risultando positivo al Covid-19. Il Crotone ha precisato che "tutti gli altri membri del gruppo squadra sono negativi" ma che in ossequio al protocollo sono tutti in isolamento fiduciario.