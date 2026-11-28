Dopo una carriera costellata di hit, certificazioni (12 dischi di platino e quattro dischi d'oro) e numeri da capogiro, forte di una community che lo segue tra musica e social, Shade, nome d'arte di Vito Ventura, rapper, freestyler, doppiatore e conduttore torinese classe 1987, è tornato sulla scena il 27 novembre, con questo brano che invita a riscoprire il valore dei rapporti autentici, l'importanza del confronto e della capacità di esprimere ciò che si prova guardandosi negli occhi.