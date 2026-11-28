In un momento in cui siamo sempre più connessi a internet, ma spesso incapaci di comunicare davvero, Shade torna a raccontare le emozioni e le relazioni umane con il suo nuovo singolo, "Volevo solo dirti". L' hitmaker multiplatino tra i più riconoscibili della scena musicale italiana ha annunciato, via social, l'uscita del suo ultimo brano (produzione Ventura's, distribuzione Believe), già disponibile in radio e su tutte le piattaforme digitali.
Musica che porta un messaggio
"Volevo solo dirti" è un invito a riumanizzare i rapporti, a riscoprire il valore di uno sguardo e di una connessione umana autentica, in un mondo in cui sembra più facile affidare i propri pensieri a uno schermo o persino all'intelligenza artificiale, mentre facciamo fatica a trovare le parole giuste davanti alla persona che amiamo.
Scritto da Shade e prodotto da Jaro, il brano racconta il momento in cui ami ancora qualcuno, ma sai che restare non basta più. A confermare il senso del pezzo è lo stesso artista, con una storia sui suoi profili social: "Sinceramente... Quanti di voi hanno già riscritto all'ex dopo l'ascolto? Non giudico". Le promesse diventano domande senza risposta e le parole più importanti arrivano quando non c'è più nessuno ad ascoltarle. Ancora una volta, l'artista riesce a dare voce a emozioni difficili da esprimere, ricordandoci che essere quelli che se ne vanno non significa necessariamente essere quelli che smettono di amare.
Chi è Shade
Dopo una carriera costellata di hit, certificazioni (12 dischi di platino e quattro dischi d'oro) e numeri da capogiro, forte di una community che lo segue tra musica e social, Shade, nome d'arte di Vito Ventura, rapper, freestyler, doppiatore e conduttore torinese classe 1987, è tornato sulla scena il 27 novembre, con questo brano che invita a riscoprire il valore dei rapporti autentici, l'importanza del confronto e della capacità di esprimere ciò che si prova guardandosi negli occhi.