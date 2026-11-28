La cerimonia ha riunito nell'aula magna del Complesso Universitario Scientifico di Alessandria autorità, comunità accademica, studentesse e studenti, dottorande e dottorandi e cittadini, per celebrare l'artista astigiano. Ad aprire gli interventi è stato il rettore, Menico Rizzi, che ha individuato nell'originalità e nel rigore due elementi comuni al lavoro dell'artista e a quello dello scienziato. "Oltre a essere l'artista di straordinario spessore che tutti conosciamo - ha detto - Paolo è un ricercatore, uno scienziato". Dopo la lettura del dispositivo di proclamazione, accompagnata dalle note di "Via con me", Conte ha tenuto la propria lectio doctoralis.