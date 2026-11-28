Paolo Conte: "Non sono ottimista, l'arte è in crisi e molti improvvisano"
© Menegatti Alessandro
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Il cantautore Paolo Conte, 89 anni, ha ricevuto ad Alessandria dall'Università del Piemonte orientale il dottorato di ricerca honoris causa in Scienze umane e sociali. Nella motivazione si sottolinea che la sua opera rappresenta un percorso originale di ricerca artistica ed espressiva nel quale la canzone supera i propri confini tradizionali per diventare un luogo d'incontro tra musica, letteratura, teatro e arti visive. Al centro di questa ricerca vi è un uso personalissimo della lingua.
"Nella struttura di una canzone - ha spiegato Conte - io ho sempre dato il primato alla musica e continuo ad esserne convinto, perché la musica ha una sua particolare magia e una sua capacità di regia della pagina: è lei, per forza di cose, la guida di una canzone. Il testo viene dopo. Io parlo sempre delle mie sensazioni. Per me la musica inizia a darti l'ispirazione anche per il testo perché ti suggerisce, oltre ai fatti metrici, dei colori, soprattutto dei colori".
La cerimonia ha riunito nell'aula magna del Complesso Universitario Scientifico di Alessandria autorità, comunità accademica, studentesse e studenti, dottorande e dottorandi e cittadini, per celebrare l'artista astigiano. Ad aprire gli interventi è stato il rettore, Menico Rizzi, che ha individuato nell'originalità e nel rigore due elementi comuni al lavoro dell'artista e a quello dello scienziato. "Oltre a essere l'artista di straordinario spessore che tutti conosciamo - ha detto - Paolo è un ricercatore, uno scienziato". Dopo la lettura del dispositivo di proclamazione, accompagnata dalle note di "Via con me", Conte ha tenuto la propria lectio doctoralis.
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