Vasco Rossi ha ricevuto il Dottorato di Ricerca Honoris Causa in Politica e Comunicazione all'Università di Salerno. "La politica non è soltanto quella dei palazzi, delle elezioni e dei programmi. È anche il modo in cui una società decide chi ascoltare, chi proteggere e chi lasciare ai margini". Lo ha detto Vasco Rossi all'Università degli Studi di Salerno, dove il 7 ottobre ha ricevuto il dottorato di ricerca honoris causa in Politica e Comunicazione. Nel suo intervento, il rocker ha riflettuto sul rapporto tra musica, politica e comunicazione, spiegando di non aver studiato queste materie sui libri, ma di averle "vissute, subite e qualche volta provocate" attraverso le sue canzoni. "Una canzone non dà istruzioni per vivere e non sostituisce l'impegno politico, il lavoro civile o le decisioni concrete. Però può preparare il terreno. Può far capire che un problema esiste e che non siamo obbligati ad accettarlo in silenzio".