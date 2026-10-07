Vasco Rossi ha ricevuto il Dottorato di Ricerca Honoris Causa in Politica e Comunicazione all'Università di Salerno. "La politica non è soltanto quella dei palazzi, delle elezioni e dei programmi. È anche il modo in cui una società decide chi ascoltare, chi proteggere e chi lasciare ai margini". Lo ha detto Vasco Rossi all'Università degli Studi di Salerno, dove il 7 ottobre ha ricevuto il dottorato di ricerca honoris causa in Politica e Comunicazione. Nel suo intervento, il rocker ha riflettuto sul rapporto tra musica, politica e comunicazione, spiegando di non aver studiato queste materie sui libri, ma di averle "vissute, subite e qualche volta provocate" attraverso le sue canzoni. "Una canzone non dà istruzioni per vivere e non sostituisce l'impegno politico, il lavoro civile o le decisioni concrete. Però può preparare il terreno. Può far capire che un problema esiste e che non siamo obbligati ad accettarlo in silenzio".
L'attesa per la cerimonia ha coinvolto l'intero ateneo, con centinaia di studenti che hanno lasciato messaggi dedicati all'artista sul grande "wall" allestito nella sala mensa. Tra le frasi scritte dagli studenti c'è anche quella che sintetizza il legame con la sua musica: "Perché quando ero senza parole hai dato voce ai miei pensieri".
L'attesa degli studenti per Vasco Rossi
Il wall è diventato uno spazio nel quale gli studenti hanno potuto lasciare emozioni, ricordi e dediche per un artista considerato da molti una fonte di ispirazione. Nei messaggi Vasco viene descritto anche come un poeta, attraverso versi delle sue canzoni che hanno accompagnato diverse generazioni, come "la vita è solo un brivido che vola via, è tutto un equilibrio sopra la follia". Non mancano nemmeno i messaggi arrivati idealmente dall'estero: "La Tunisia è con te". Un altro fan ha invece citato: "Io sono ancora qua", ricordando anche le date dei concerti ai quali ha partecipato. Al centro della parete sono stati inseriti i versi "Ho guardato dentro un'emozione e ci ho visto dentro tanto amore", tratti da uno dei successi di Vasco Rossi.
Campus blindato e accessi riservati
Per la cerimonia è stato predisposto un piano straordinario per la sicurezza. Il campus è rimasto off limits per chi non si era prenotato e l'accesso all'Aula Magna e al circuito esterno è stato consentito esclusivamente alle persone registrate. "L'ingresso sarà strettamente riservato a coloro che si sono prenotati. Abbiamo attivato un click day per la comunità di ateneo, i posti sono andati esauriti all'istante", aveva spiegato il rettore Virgilio D'Antonio prima della cerimonia.
Perché Vasco Rossi riceve il dottorato honoris causa
Il rettore ha spiegato anche le ragioni alla base del riconoscimento. "Il dottorato valorizza la capacità di Vasco Rossi di dialogare trasversalmente con più generazioni e contesti sociali e per aver creato delle formule linguistiche e poetiche nuove", ha dichiarato D'Antonio.
L'università ha riconosciuto quindi nel rocker "l'eccellenza che si è formata fuori dal contesto accademico" e ha scelto idealmente di accoglierlo nella propria comunità.
La cerimonia e la Lectio magistralis
La cerimonia ha preso il via alle 15.30 nell'Aula Magna “Vincenzo Buonocore”. Dopo i saluti del rettore, è stata Carla Pedicino, presidente del Consiglio didattico di Scienze Politiche POLICOM, a introdurre l'evento e a soffermarsi sulle motivazioni del conferimento. La prolusione è stata invece affidata a Filippo Fimiani, coordinatore del Collegio di Dottorato in Politica e Comunicazione.
Alle 16 si è svolta la solenne cerimonia di investitura, con la consegna a Vasco Rossi della Pergamena di Dottorato Honoris Causa. A seguire il cantante ha tenuto la Lectio magistralis, che ha coinciso anche con l'inizio del suo Giubileo per i 50 anni di carriera.
Vasco Rossi come fenomeno culturale e comunicativo
Alla base del riconoscimento c'è anche la capacità dell'artista di raccontare attraverso la musica i cambiamenti della società e le inquietudini di generazioni diverse. Nella motivazione viene sottolineato come Vasco Rossi abbia saputo "interpretare trasformazioni sociali, sensibilità e inquietudini di generazioni diverse, costruendo un linguaggio immediatamente riconoscibile e una relazione con il pubblico che ha superato i confini della musica per diventare fenomeno culturale, identitario e comunicativo".