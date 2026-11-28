Da circa dieci anni segue Jennifer Lopez nei teatri e nelle arene di mezzo mondo, e oggi la considera quasi una seconda madre. Giuseppe Giofrè, ballerino italiano tra i più richiesti all'estero, ha cominciato a lavorare con la popstar quando di anni ne aveva appena 18. Il suo volto si riconosce anche nel film-concerto "Lo Show di JLo", da poco disponibile su Paramount+.
Da Amici alle star internazionali
Alle spalle ci sono anni di studio e la vittoria nella categoria danza dell'undicesima edizione di Amici di Maria De Filippi, programma in cui è poi rientrato nelle vesti di giudice. Da lì la carriera ha preso quota, soprattutto oltreconfine: Giuseppe Giofrè ha diviso il palco con Taylor Swift, Kylie Minogue e Dua Lipa, tra le altre.
Ma l'intesa più forte è nata con Jennifer Lopez. Ha fatto parte del corpo di ballo dello spettacolo a Las Vegas, al Colosseum del Caesars Palace, nella settimana di Capodanno del 2025, e non solo. Un successo che la pellicola ora racconta al pubblico.
Giuseppe Giofrè e Jennifer Lopez: un rapporto quasi di famiglia
In un'intervista a Fashion Times ha confessato che l'emozione c'è stata soprattutto agli inizi, ma non è mai svanita, anche se il lavoro quotidiano ha fatto crescere stima e amicizia. "Adesso posso dire che è diventata proprio la mia boss!", scherza. "Speravo di poter ballare un giorno con qualche grande artista. Poi è arrivata lei che, in qualche modo, mi ha cambiato la vita. Sono onorato di salire sul palco al suo fianco". Il pop è la sua musica, perciò muoversi sulle canzoni di JLo, assicura, è una questione vitale: le sente addosso e nelle vene. "Sono super-perfezionista e anche un po’ rompiscatole, perché ci tengo che il lavoro sia fatto bene. E qui entra ancora in gioco Jennifer, dalla quale ho imparato davvero tanto". Rivedersi nel film l'ha emozionato e, guardando al futuro, spera di "poter fare sempre ciò che amo, di lavorare con la mia passione e di essere sempre felice. E lo auguro anche agli altri".
Ha riassunto la popstar con tre parole: "Grande, perfezionista e insegnante". La prima impressione, ricorda ridendo, fu: "Ma guarda questa qui con questa pelliccia! E poi da lì è nato un amore". E dietro le quinte, a detta di Giuseppe, lei è ancora meglio: "Vorrei che il pubblico vedesse come lavora". Ma il momento che porta nel cuore risale allo scorso anno a Lucca, quando Jennifer Lopez ha pronunciato il suo nome dal palco, ringraziandolo davanti al suo Paese: "È la cosa più bella di tutte".
Jennifer Lopez, l'album di famiglia con i figli Max e Oskar
© Instagram @Jlo | Jennifer Lopez in vacanza in Italia con Max e Oskar
© Instagram @Jlo | Jennifer Lopez in vacanza in Italia con Max e Oskar