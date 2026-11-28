In un'intervista a Fashion Times ha confessato che l'emozione c'è stata soprattutto agli inizi, ma non è mai svanita, anche se il lavoro quotidiano ha fatto crescere stima e amicizia. "Adesso posso dire che è diventata proprio la mia boss!", scherza. "Speravo di poter ballare un giorno con qualche grande artista. Poi è arrivata lei che, in qualche modo, mi ha cambiato la vita. Sono onorato di salire sul palco al suo fianco". Il pop è la sua musica, perciò muoversi sulle canzoni di JLo, assicura, è una questione vitale: le sente addosso e nelle vene. "Sono super-perfezionista e anche un po’ rompiscatole, perché ci tengo che il lavoro sia fatto bene. E qui entra ancora in gioco Jennifer, dalla quale ho imparato davvero tanto". Rivedersi nel film l'ha emozionato e, guardando al futuro, spera di "poter fare sempre ciò che amo, di lavorare con la mia passione e di essere sempre felice. E lo auguro anche agli altri".