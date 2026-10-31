Nuovo appuntamento domenica 1° novembre alle 14 su Canale 5 con "Amici", il talent show condotto da Maria De Filippi. Ad oggi sono 20 i banchi occupati dagli allievi della scuola: 9 cantanti: Kashmere, Nicolò, Saitta e Tìaso con Amadeus i Jed, Paulo e Shari con Rudy Zerbi e Andrea Heros e Aura con Samurai Jay. 8 ballerini: Charli, Clara, Lollo e Napo con Ambra Angiolini Anna M. e Benedetta con Alessandra Celentano Anna A. e Riccardo con Lorella Cuccarini. 3 atleti: Gabriele per il Pugilato, India per il Judo e Alex per Pattinaggio artistico a rotelle.