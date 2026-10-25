"Tu si que vales", Marco Mengoni e Maria De Filippi sono Adriano Celentano e Raffaella Carrà nel lip sync

La gara di lip sync battle della quarta puntata di "Tu si que vales", in onda sabato 24 ottobre, vede Maria De Filippi e Marco Mengoni nei panni di Adriano Celentano e Raffaella Carrà esibirsi sulle note di "Prisencolinensinainciusol" conquistando il giudice super partes Belen Rodríguez. La coppia, non è l'unica a raggiungere la vetta del primo posto, insieme a loro infatti conquistano il podio anche Paolo Bonolis, Marilyn Manson, e Luca Laurenti, Annie Lennox.
Ultimo posto per Filippo Magnini nei panni di Enrique Iglesias e Rudy Zerbi, Gente De Zona. Al terzo posto si piazzano Elenoire Casalegno e Luciana Littizzetto dopo aver cantato in lip sync "Vita spericolata" di Vasco Rossi, mentre al secondo posto ci sono Sabrina Ferilli e Alessandro Borghese con "Ricordati di me" di Antonello Venditti.
"C'è sempre tantissimo da apprezzare quando un artista così immenso come Marco Mengoni si presta a giocare. Tanto di cappello" dice Belen Rodriguez complimentandosi. "Per favore ci fate un bis?" Chiede Elisabetta Canalis alla coppia che senza pensarci due volte si appresta a ripetere la performance.