"Tu si que vales", Marco Mengoni e Maria De Filippi sono Adriano Celentano e Raffaella Carrà nel lip sync

La gara di lip sync battle della quarta puntata di "Tu si que vales", in onda sabato 24 ottobre, vede Maria De Filippi e Marco Mengoni nei panni di Adriano Celentano e Raffaella Carrà esibirsi sulle note di "Prisencolinensinainciusol" conquistando il giudice super partes Belen Rodríguez. La coppia, non è l'unica a raggiungere la vetta del primo posto, insieme a loro infatti conquistano il podio anche Paolo Bonolis, Marilyn Manson, e Luca Laurenti, Annie Lennox.