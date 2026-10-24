"Tu si que vales", i Crazy Dunkers conquistano il pass per la finale con il loro basket acrobatico

L'esibizione ad altissima energia portata dalla troupe di acrobati e cestisti originari di Feurs, in Francia, ha conquistato sia il pubblico in studio che la giuria. Durante lo show la squadra ha chiesto "aiuto" anche a Paolo Bonolis, che si è prestato nel creare una piramide umana, per portare a termine un canestro davvero incredibile. L'ultimo cesto la crew l'ha fatto passando attraverso un cerchio di fuoco. "Molto bravi, è impressionante la sincronizzazione che avete quando giocate a cinque", commenta Maria De Filippi. "Per me siete i migliori visti in tutti questi anni di "Tu si que vales"", aggiunge Rudy Zerbi.