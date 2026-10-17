"Tu si que vales", papà e figlia duettano: scatta la standing ovation che vale la finale

"Quando possiamo andiamo al karaoke oppure invitiamo a casa amici e parenti e cantiamo fino a tarda notte", dice papà Andrea aggiungendo che riuscire a tramettere un'emozione tramite la voce è forse "il regalo più bello". Alla richiesta di "bis" lanciata da Maria De Filippi, i due concorrenti non si tirano indietro e propongono "Shallow", premiatissimo brano del 2018 interpretato da Lady Gaga e da Bradley Cooper. Nonostante la difficoltà per l'inglese, Andrea e Gaia cantano con apparente disinvoltura e incassano una seconda standing ovation.