"Tu si que vales", papà e figlia duettano: scatta la standing ovation che vale la finale

Sul palco di "Tu si que vales" è la volta di Andrea e Gaia Del Principe, papà e figlia da Torino uniti dalla passione per il canto. Ingegnere informatico lui, studentessa lei: i due raccontano ai giudici che pur facendo altro nella vita, appena riescono, impiegano il tempo libero a intonare un brano dietro l'altro. E nei secondi a disposizione, offrono una dimostrazione pratica duettando un classico: "Vivo per lei".
L'esibizione sulle note del celebre singolo del 1995 interpretato da Andrea Bocelli e da Giorgia incanta la platea colpita non solo dall'inaspettato talento canoro di entrambi ma anche dal loro affiatamento. Il pubblico si alza in piedi e in studio scatta, spontanea, la standing ovation. "Abbiamo scelto questo brano anche perché rappresenta quello che amiamo, la nostra passione è la musica", afferma Gaia che ha da poco terminato l'ultimo anno di liceo.
"Quando possiamo andiamo al karaoke oppure invitiamo a casa amici e parenti e cantiamo fino a tarda notte", dice papà Andrea aggiungendo che riuscire a tramettere un'emozione tramite la voce è forse "il regalo più bello". Alla richiesta di "bis" lanciata da Maria De Filippi, i due concorrenti non si tirano indietro e propongono "Shallow", premiatissimo brano del 2018 interpretato da Lady Gaga e da Bradley Cooper. Nonostante la difficoltà per l'inglese, Andrea e Gaia cantano con apparente disinvoltura e incassano una seconda standing ovation.
Ai quattro sì dei giudici si salda poco dopo il voto del pubblico che con il 100% spalanca loro le porte dell'accesso diretto in finale. Il passo decisivo è ancora una volta nelle mani dei giudici. Nei trenta secondi rimasti Maria De Filippi, Luciana Littizzetto, Rudy Zerbi e Paolo Bonolis raggiungono il centro dello studio e blindano il verdetto.