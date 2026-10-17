"Tu si que vales", Sabrina Ferilli riceve una proposta di matrimonio da...Giovannino

Fiori d'arancio a "Tu si que vales"...o quasi. Tra un'esibizione e l'altra, nella puntata del 17 ottobre Giovannino fa il suo ingresso sulle note di "Tu mi piaci tanto" di Sayf con in mano un misterioso bouquet. Come nelle migliori tradizioni il lancio all'indietro è promessa di nozze entro l'anno e i fiori finiscono davanti alla poltrona dove siede Sabrina Ferilli.