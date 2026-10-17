"Tu si que vales", Sabrina Ferilli riceve una proposta di matrimonio da...Giovannino

Fiori d'arancio a "Tu si que vales"...o quasi. Tra un'esibizione e l'altra, nella puntata del 17 ottobre Giovannino fa il suo ingresso sulle note di "Tu mi piaci tanto" di Sayf con in mano un misterioso bouquet. Come nelle migliori tradizioni il lancio all'indietro è promessa di nozze entro l'anno e i fiori finiscono davanti alla poltrona dove siede Sabrina Ferilli.
"Ci conosciamo da tanti anni ormai", esordisce il disturbatore mentre dalla tasca estrae un velo nuziale. La proposta non lascia dubbi e invita l'attrice con quale c'è sempre un rapporto frizzante a fare "qualcosa di nuovo". Sabrina indossa il velo ma rimane scettica. "Carino ma forse è un pò troppo piccolo per la mia testa", ammette.
"Allora è un si? Io lo prendo per un sì", scandisce Giovannino mentre parte la classica marcia nuziale. Di fronte alla titubanza dell'attrice, Maria De Filippi la mette alle strette. "Ci sposiamo ma solo nella finzione", replica Sabrina. Il disturbatore chiede un bacio per suggellare l'unione ma di fronte all'ennesimo rifiuto fa partire uno dei suoi scherzi.