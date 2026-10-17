"Tu si que vales", Sabrina Ferilli e Lino Banfi sono Little Tony e Bobby Solo nel lip sync

A "Tu si que vales" è di nuovo tempo di lip sync battle con giudici e ospiti vip in gara a colpi di brani nei panni dei cantanti più celebri della musica italiana e internazionale. Gli ultimi ad esibirsi sono Sabrina Ferilli e l'attore Lino Banfi che infiammano lo studio interpretando Little Tony e Bobby Solo, due icone del rock and roll anni Sessanta.