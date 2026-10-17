"Tu si que vales", Sabrina Ferilli e Lino Banfi sono Little Tony e Bobby Solo nel lip sync

A "Tu si que vales" è di nuovo tempo di lip sync battle con giudici e ospiti vip in gara a colpi di brani nei panni dei cantanti più celebri della musica italiana e internazionale. Gli ultimi ad esibirsi sono Sabrina Ferilli e l'attore Lino Banfi che infiammano lo studio interpretando Little Tony e Bobby Solo, due icone del rock and roll anni Sessanta.
La concorrenza si fa trovare pronta con altri classici. Maria De Filippi e J-AX si lanciano nel duetto "Romagna mia" con la conduttrice nei panni di Orietta Berti e il rapper milanese in quelli di Iva Zanicchi. Rudy Zerbi, come sempre, osa e canta come Luca Carboni "Ci vuole un fisico bestiale" in coppia con Gabriel Garko vestito come Jovanotti.
Ancora più esilarante è l'esibizione di Luciana Littizzetto che con Francesca Chillemi ricrea le atmosfere esotiche di "Chiamo io chiami tu", uno dei tormentoni del Festival Sanremo 2025 targato Gaia qui in coppia con Elodie. Paolo Bonolis e Pierluigi Pardo sono invece rockstar internazionali del calibro di Mick Jagger e i Rolling Stones.
Da "Una lacrima sul viso" a "Cuore matto": non ce n'è per nessuno, la coppia Ferilli-Banfi convince la giuria popolare grazie a ciuffoni laccati e movenze che richiamano alla perfezione gli "eredi" italiani del leggendario Elvis Presley. I due attori si aggiudicano così la lip sync battle della terza puntata scalzando di un soffio la coppia De Filippi-Ax.