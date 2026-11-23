Regina del red carpet e di una bellezza che sfida il tempo, sempre esibita con fierezza e padronanza di sé. La star si è presa la scena in occasione della presentazione californiana dell’atteso film-concerto che immortala la sua residency, che aveva fatto registrare il tutto esaurito in tutte e dodici le date. La produzione ripercorre il suo viaggio artistico e umano dal Bronx allo status di icona mondiale. Per l'occasione, JLo ha indossato ancora una volta un'opera coat di alta moda, impreziosito da collo e polsini di pelliccia e da ricami realizzati con filo di seta, cristalli, paillettes, perline e applicazioni floreali tridimensionali. E un abito di pizzo Chantilly con spalline sottili, lungo e aderente, color avorio, che ha messo in risalto tutta la sua femminilità.