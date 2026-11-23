Il look di Jennifer Lopez per la premiere di "The JLo Show" a Los Angeles © Afp
Davanti a Jennifer Lopez non ci sono paragoni. Dai body super sgambati esibiti con fierezza anche a 57 anni ai capelli lunghi, alle pose sexy e provocanti assunte sul palco e durante le sue performance: JLo detta tendenza e non smette di stupire e ammaliare, come accaduto anche in occasione della premiere a Los Angeles di "The JLo Show: Live in Las Vegas".
L'ultimo look spettacolare di Jennifer Lopez
Regina del red carpet e di una bellezza che sfida il tempo, sempre esibita con fierezza e padronanza di sé. La star si è presa la scena in occasione della presentazione californiana dell’atteso film-concerto che immortala la sua residency, che aveva fatto registrare il tutto esaurito in tutte e dodici le date. La produzione ripercorre il suo viaggio artistico e umano dal Bronx allo status di icona mondiale. Per l'occasione, JLo ha indossato ancora una volta un'opera coat di alta moda, impreziosito da collo e polsini di pelliccia e da ricami realizzati con filo di seta, cristalli, paillettes, perline e applicazioni floreali tridimensionali. E un abito di pizzo Chantilly con spalline sottili, lungo e aderente, color avorio, che ha messo in risalto tutta la sua femminilità.
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Il look di Jennifer Lopez per la premiere di "The JLo Show" a Los Angeles
Dai gioielli al make up "signature look" di JLo
Ad arricchire il look – e a infiammare il dibattito sui social – sono stati in particolare i gioielli. Come l'eccezionale collana di alta gioielleria, su cui spicca un magnifico diamante giallo da oltre cento carati, con anello e orecchini coordinati al collier in oro bianco. Menzione speciale anche per il suo make up sempre nei toni bronze, suo signature look caratterizzato anche da labbra glossy nude. E per i lunghi capelli raccolti ordinatamente nello chignon alto e composto.
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Il look di Jennifer Lopez per la premiere di "The JLo Show" a Los Angeles