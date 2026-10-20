Jennifer Lopez, quanto spende per la cura del corpo e 3 cose da copiare

Jennifer Lopez, dea “perennial”: look audaci e body sgambatissimi
© Afp | Jennifer Lopez ospite alle sfilate della Paris Fashion Week Haute Couture
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jennifer Lopez a Los Angeles per LA Opera 2026 Opening Night Gala © Afp
Minimo sforzo, massima resa. Jennifer Lopez è la dimostrazione vivente di come questo adagio non si applichi al suo fisico da urlo. Dalla beauty routine (svelata anche sui social) alle sessioni di allenamento, alla dieta: non c'è aspetto legato alla sua bellezza e alla sua strepitosa forma fisica a 57 anni che non sia stato scandagliato (incluso il suo celebre "lato B" storicamente oggetto di polizze assicurative milionarie). Eppure potrebbe ancora esserci qualcosa di poco noto e "low cost", ergo tutto da copiare.
L'artista spenderebbe tra i 500mila e un milione di dollari all'anno per la sua bodycare. In particolare, farebbe crioterapia per tre volte a settimana, sauna a infrarossi e massaggi, da oltre vent'anni. Pare non salti un allenamento dal 1998: nessuno sgarro ma motivazione e tanta, tanto autodisciplina. Si allena con la forza per 90 minuti al giorno - sempre, anche quando è in tour - e non starebbe seduta per più di un'ora. Disponibilità economiche a parte, partirebbe tutto - innanzitutto - dall'impostazione mentale. Ecco allora tre cose da provare a copiare a costo zero:
Acqua, solo acqua. JLo ne berrebbe ben oltre i canonici due litri raccomandati al giorno, arriverebbe infatti ad assumerne quasi quattro. Il primo litro al mattino, appena sveglia, con aggiunta di oligoelementi. Dopo l'allenamento, acqua di cocco. Previene, in questo modo, l'idratazione. Niente alcol da oltre vent'anni, zero caffeina, perché disturba il sonno. No anche agli zuccheri raffinati, che danneggiano il collagene. Bandito il fumo.
Jennifer Lopez pratica meditazione al mattino e gratitudine prima di andare a letto. Sembra attui come filosofia di vita anche quella di allontanare persone tossiche e proteggere la sua energia positiva sopra ogni cosa.
JLo dorme otto ore a notte e non interrompe mai questa routine, la cui qualità tiene controllata anche tramite la tecnologia. Niente schermi, cellulari, device di qualsiasi tipo dopo le ore 22. Con il sonno, infatti, il corpo si rigenera e la mente rielabora stimoli ed energie accumulate durante la giornata. È uno dei più potenti modulatori del metabolismo e dell'invecchiamento biologico, ragione per cui è considerato anche una delle migliori cure di bellezza, dal momento in cui favorisce il rinnovamento cellulare.
© Afp | Jennifer Lopez ospite alle sfilate della Paris Fashion Week Haute Couture
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