Jennifer Lopez, quanto spende per la cura del corpo e 3 cose da copiare

L'artista spenderebbe tra i 500mila e un milione di dollari all'anno per la sua bodycare. In particolare, farebbe crioterapia per tre volte a settimana, sauna a infrarossi e massaggi, da oltre vent'anni. Pare non salti un allenamento dal 1998: nessuno sgarro ma motivazione e tanta, tanto autodisciplina. Si allena con la forza per 90 minuti al giorno - sempre, anche quando è in tour - e non starebbe seduta per più di un'ora. Disponibilità economiche a parte, partirebbe tutto - innanzitutto - dall'impostazione mentale. Ecco allora tre cose da provare a copiare a costo zero: